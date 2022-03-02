利比亞政府鬧雙胞 恐重演內戰老路

好不容易平息的利比亞內戰是否會死灰復燃？利比亞東部議會1日選出新總理巴沙哈，而目前利比亞還有由聯合國支持的拜貝過渡政府在位，因此形成兩個政府。由於利比亞在強人格達費於2011年遭推翻後，長期處於東西兩方的內戰中，外界擔心這次政治紛爭未處理好，恐讓內戰重啟。

一國出現兩政府

根據《半島電視台》報導，利比亞東部議會1日推選出新總理巴沙哈，他還任命了3個副總理、29個部長與6個州長。但這就與現在的拜貝總理過渡政府出現衝突，巴沙哈希望儘速產生新政府，而拜貝堅持要到6月舉行國會大選，並將政權交接給新當選者。

《路透社》提到，利比亞原定去年12月24日就要舉行大選，但由於政府對於總理候選人有疑慮，宣布選舉無限期延後，引發利比亞政壇動盪。今年2月10日，東部議會就曾試圖任命巴沙哈為新總理，並要帶領過渡政府在14個月內籌備選舉，但最後卻無疾而終。

新一代利比亞強人

巴沙哈原本在聯合國支持的過渡政權中擔任內政部長，但後來跳槽到東部勢力（過去為哈夫塔帶領的國民軍），被許多親西方政府官員認為，若他順利當選總理，恐將成為新一代利比亞強人。但由於雙方都不願退讓，讓國際擔心利比亞恐將重回過去親西方政權與國民軍的內戰衝突。

利比亞在強人格達費於2011年遭到推翻後，整個國家就陷入軍閥、恐怖分子割據的分裂狀態，變成親西方的的黎波底（利比亞舊首都、位於該國西方）與東方的國民軍互相對峙，後來在2020年雙方簽下協議，約定共組政府、舉行大選，但至今選舉仍無著落，一直無法走出茉莉花革命的陰霾。

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