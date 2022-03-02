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追蹤馬斯克飛機成名 美大學生新開帳號曝俄國寡頭行蹤
美國19歲大學生史威尼（Jack Sweeney）在推特經營多個航班追蹤帳號，因自曝特斯拉執行長馬斯克曾私訊願出錢交換下架追蹤私人飛機帳號而聲名大噪。彭博新聞28日報導，隨著俄羅斯與烏克蘭兩國的戰爭爆發，史威尼已經創立新的推特帳號，專門追蹤俄羅斯寡頭（Oligarchs）的私人飛機。
正就讀中央佛羅里達大學 （University of Central Florida）的史威尼表示，美國與盟邦全面制裁俄羅斯政府與精英後，他收到海量網友的請求，就上推特開設名為《Russian Oligarch Jets》（Twitter@RUOligarchJets）跟《Russian VIP & Putin Jets》（Twitter@PutinJet）等追蹤俄國富豪私人飛機的帳號。
據報導，《Russian Oligarch Jets》正追蹤俄國首富波塔寧（Vladimir Potanin）跟英超豪門切爾西老闆阿布洛莫維奇（Roman Abramovich）等顯貴的直升機、私人噴射機與商用機大小的飛機，目前已有超過21萬網友跟隨，《Russian VIP & Putin Jets》帳號也有3.7萬網友關注。
史威尼1月受訪時透露，他利用自己打造的機器人（Bot）自動發布追蹤對象私人飛機在機場起降相關訊息。他告訴彭博新聞，「這些寡頭擁有的飛機真的很誇張」，直指俄國富豪熱愛搭乘空中巴士A319跟波音737一類的商用機大小飛機出行，「跟其他噴射機相比，他們的飛機很大」。
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