將看不到漫威 迪士尼加入抵制「暫停在俄國上映電影」

俄羅斯入侵烏克蘭後引發全球各界抵制，好萊塢電影大廠「迪士尼公司」（Walt Disney Co）也加入行列、宣布未來將暫停在俄羅斯上映自家電影。

CNN報導，迪士尼發言人2月28日在聲明中指出「鑑於無端入侵烏克蘭和悲慘的人道主義危機，我們將暫停在俄羅斯上映電影，包括皮克斯出品、即將上映的「青春養成記」（Turning Red）。我們將根據不斷變化的形勢做出未來的商業決策」。

據悉，迪士尼公司未來幾個月原訂將有多部電影即將在俄羅斯上映， 其中包括5月5日上映、漫威（Marvel）旗下備受矚目的「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）和6月16日上映的「巴斯光年」（Lightyear）。

儘管俄羅斯不是像中國和美國那樣龐大的主要電影市場，但迪士尼公司的舉動可能會促使其他電影大廠效仿。

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