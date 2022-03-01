快訊

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

將看不到漫威 迪士尼加入抵制「暫停在俄國上映電影」

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
俄羅斯入侵烏克蘭後引發全球各界抵制，好萊塢電影大廠「迪士尼公司」也加入行列、宣布未來將暫停在俄羅斯上映自家電影。美聯社
俄羅斯入侵烏克蘭後引發全球各界抵制，好萊塢電影大廠「迪士尼公司」也加入行列、宣布未來將暫停在俄羅斯上映自家電影。美聯社

俄羅斯入侵烏克蘭後引發全球各界抵制，好萊塢電影大廠「迪士尼公司」（Walt Disney Co）也加入行列、宣布未來將暫停在俄羅斯上映自家電影。

CNN報導，迪士尼發言人2月28日在聲明中指出「鑑於無端入侵烏克蘭和悲慘的人道主義危機，我們將暫停在俄羅斯上映電影，包括皮克斯出品、即將上映的「青春養成記」（Turning Red）。我們將根據不斷變化的形勢做出未來的商業決策」。

據悉，迪士尼公司未來幾個月原訂將有多部電影即將在俄羅斯上映， 其中包括5月5日上映、漫威（Marvel）旗下備受矚目的「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）和6月16日上映的「巴斯光年」（Lightyear）。

儘管俄羅斯不是像中國和美國那樣龐大的主要電影市場，但迪士尼公司的舉動可能會促使其他電影大廠效仿。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

跟隨BP腳步 殼牌石油退出俄合資企業放棄參與北溪2號

俄民眾急搜「移民」關鍵字暴增五倍 憂飛彈、搶美元

立院發表聲明 譴責俄羅斯非法侵犯烏克蘭

不藏了！「蜘蛛人」三代同堂照 漫威正式全公開

相關新聞

看不到漫威！迪士尼加入抵制「暫停在俄國上映電影」

俄羅斯入侵烏克蘭後引發全球各界抵制，好萊塢電影大廠「迪士尼公司」（Walt Disney Co）也加入行列、宣布未來將暫...

烏克蘭收到星鏈網路設備 專家警告恐成攻擊目標

烏克蘭今天表示，已收到太空探索科技公司（SpaceX）送來的星鏈（Starlink）衛星網路終端設備，但網路安全研究人員...

安倍拋在日部署核武 岸田不苟同

日本前首相安倍晉三廿七日拋出討論「共有核武器」不該視為禁忌的看法，首相岸田文雄廿八日在國會明確表示，從堅持非核三原則的立...

歐盟官員回憶：澤倫斯基藏匿處被攻擊 被迫掛電話

英國衛報報導，消息人士透露，烏克蘭總統澤倫斯基2月25日傍晚與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）通話時...

日媒民調：近8成日人憂台灣遭中國侵攻

日本經濟新聞最新民調顯示，日本民眾被問及看到烏克蘭遭俄羅斯侵攻，是否憂心台灣會遭中國動武，結果高達77%的受訪民眾答「憂...

南韓民調：尹錫悅跌下領先地位 回頭「整合在野」被拒

南韓最新民調顯示，最大在野黨「國民力量」總統候選人尹錫悅與執政黨「共同民主黨」候選人李在明支持度差距縮小，失去領先優勢的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。