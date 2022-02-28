北韓趁亂起事？ 沈默一月又射飛彈

趁各國分心俄、烏戰亂之際，沈默一陣子的北韓又試射導彈了！韓、日軍方提到，北韓27日又發射了一枚導彈，是今年一月創紀錄試射後首度再射。國際上擔憂本次試射時間點微妙，適逢地緣政治各國都在烏克蘭議題焦頭爛額；但學者分析，南韓不到2週後就要迎來大選，北韓此舉可能僅爲落實去年黨大會提到的現代軍事發展計畫。

1月後首次試射

根據《路透社》報導，南韓與日本軍方提到，北韓27日突然進行試射，這是該國偃旗息鼓一個月後的首個軍事動作，也是今年第8度試射（因為一月創紀錄7度發射導彈），地點位於北韓長期試射的順安地區，一月中旬也曾在那發射2枚短程導彈，而據分析，本次是高空軌道發射的中程導彈，更具威脅性。

日本防衛大臣岸信夫提到，北韓的動作說明導彈發射計畫並沒有暫緩，據傳美、英、法與三個安理會成員計劃在28日的閉門會議中，把北韓試射的議題加入討論，無論如何，本次北韓試射時機點過於微妙，引發鄰近地區擔憂。

是趁機還是按原計劃？

《美國之音》報導，分析人士警告說，當地緣政治各國把注意力放在烏克蘭議題時，這可能是讓北韓重新動作的契機，由於最近一次美朝對話時，北韓拒絕美國的談判，認為提議太不真誠，南韓梨花女大教授伊斯利提到，北韓不可能因為大家焦頭爛額、忙於處理俄國時，就乖巧地保持沈默。

不過南韓延世大研究員奉永植看法與上述略有不同，南韓不到兩週後將迎來總統大選，北韓的動作只可能更加激烈，所以這次試射不一定是「趁著西方分心」，今年一月他們打破試射的紀錄，中間動作暫停應該是配合北京冬奧，現在只是繼續按照原定計劃走，很可能是要落實去年第八次黨大會的提案：積極發展五大現代化軍事，包含潛射導彈、超高音速導彈與核動力潛艇等。

另外，研究北韓的學者朴原根補充，北韓對於俄羅斯入侵烏克蘭的立場也值得分析，北韓長期以來強烈反對超級大國利用軍事實力影響他國主權，在北韓眼中應該是針對美國的帝國主義，可能認為是美國等大國在其他地區的動作，散播了不和的種子，才會引爆危機。

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