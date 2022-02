影／俄ATM爆擠兌潮40分鐘領光 央行買黃金、禁外資賣股

西方國家已祭出措施讓俄羅斯央行綁手綁腳,無力阻止金融市場在28日開市時爆發盧布匯率重貶與銀行擠兌。俄羅斯央行27日已宣布一系列措施支撐國內金融市場,包括重啟黃金採購、暫時禁止讓非俄居民賣出證券;焦慮的俄國民眾則已在自動提款機(ATM)大排長龍搶領現金。

俄羅斯央行宣布,將恢復在國內市場購買黃金、啟動無上限的附買回標售,並且鬆綁銀行未平倉外幣部位的限制規定。央行同時提高能夠用於貸款擔保的證券種類範圍,並且要求經紀商拒絕外國客戶對賣出俄羅斯股票、證券的委託單,藉此讓遭遇「外部環境因素」的銀行能夠讓資金部位維持在官方限制之上,此舉將實行至7月1日。

此前,西方國家26日對俄羅斯提高制裁力道,切斷俄羅斯大型銀行使用主要的國際支付系統SWIFT,並且宣布其他措施,限制俄羅斯央行動用6,300億美元的外匯存底銀彈來削弱制裁力道。

俄羅斯前財政部副部長、前俄羅斯央行副總裁阿列克薩申科形容說,「這就像是落在俄羅斯的金融核彈」。

西方的一系列新制裁可能會對俄羅斯經濟造成毀滅性一擊,讓俄羅斯銀行與公司更難以利用國際金融體系。盧布兌美元匯率28日重貶近30%至歷史新低。

俄羅斯民眾周日已在ATM外大排長龍,擔心新制裁措施將引爆俄羅斯境內現金短缺、干擾支付。目擊者說,在莫斯科一處購物中心一座ATM,現金在40分鐘內就遭民眾提領一空。為平息民眾的擠兌疑慮,俄羅斯央行表示,提款卡如正常運作,消費者隨時可取得資金。

隨著匯率重貶,任何進口商品和服務將變得極昂貴。儘管俄羅斯能夠印更多盧布,但會引發國內通膨失控和盧布更大幅度貶值。

OANDA高級市場分析師海利表示:「俄羅斯周末已開始出現銀行擠兌…通膨將立即大幅竄升,俄羅斯銀行體系可能陷入麻煩。」

俄羅斯民間銀行警告說, Apple Pay和Google Pay這類數位支付App已無法運作,這代表人們將被迫仰賴當地金融卡和現金來應付日常生活支付所需。

野村分析師表示,西方國家的新一輪對俄報復措施可能產生更廣泛的全球影響。他說:「這些制裁措施可能最終傷害來自俄羅斯的貿易流動(俄羅斯金融機構處理的外匯交易80%左右是以美元計價),也會傷害包括歐洲在內的俄羅斯主要貿易夥伴的成長展望,也會導致更多通膨壓力和停滯性通膨風險。」

另外,歐洲央行28日表示,俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)的數家歐洲分行可能會倒閉,原因是為烏克蘭戰爭付出信譽上的代價。Sberbank多數持股為俄羅斯政府擁有。

The Moscow bank run: a queue for a Tinkoff ATM in the Liga shopping center in Khimki. There are about 70 people in line. Eyewitnesses say the money in the ATM runs out within 40 minutes. @bazabazon pic.twitter.com/MTMkEiCRHJ