不甩安倍拋討論共有核武 岸田：堅持非核3原則

有關俄羅斯入侵烏克蘭，日本前首相安倍晉三拋出「共有核武器」的討論，在日本不該被視為禁忌。但日本首相岸田文雄上午在國會答詢時，對於研議日本國內配置美國核武、由美日共同運用的政策，表達反對立場，岸田強調「堅持非核三原則是日本的立場，不能接受。」

日本政府至目前為止仍堅持「非核三原則」（不擁有、不生產、不引進核武器）。

產經新聞等日媒報導，岸田上午在回答立憲民主黨議員田島麻衣子詢問關於「共有核武器」，亦即由擁核國與同盟國共有核武器的思考方式及戰略。岸田表示，為了自身防衛，建構與美國共享威懾力的框架，在平日將美國核武部署在日本國內，緊急情況時，核武可配置在日本戰機上，保持這樣的運作體制，對於堅持非核三原則的日本國家立場來看，無法接受。

安倍27日在富士電視台節目中表示，日本雖然宣示「非核三原則」，但在如何保護世界安全討論時，不該將其視為禁忌。必須明確宣示廢核目標，朝目標持續前進很重要；但另一方面，現實中如何保護國民生命及國家，也應該針對各種選項進行討論。