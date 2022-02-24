（德國之聲中文網） 韓國國民力量黨總統候選人尹錫悅（Yoon Suk-yeol）的首席外交顧問金星漢（Kim Sung-han）在首次接受外媒采訪時稱，尹錫悅主張購買更多薩德導彈系統可能會受到中國的經濟報復，但此舉能為"重置"緊張的韓中雙邊關系提供機會。最新民調顯示，尹錫悅目前選民支持率領先。

金星漢指出，朝鮮可能會恢復武器試驗，他的團隊的目標是制定出路線圖，一旦平壤采取具體行動實現無核化，便能明顯受益。

尹是保守派的最大在野黨的下屆總統候選人，是即將卸任的總統文在寅所在政黨--共同民主黨候選人李在明（ Lee Jae-myung ）的最大競爭對手。大選定於下月 9 日舉行。

自 2017 年美國在韓部署末端高空區域防御系統 (THAAD) 以應對朝鮮不斷增加的導彈威脅以來，韓、中關系一直處於緊張狀態。

中方稱，該系統配置的雷達足能窺探中國領空，危及中國國家安全，並因此限制雙邊經濟、旅游交往，給作為其最大貿易伙伴的韓國帶來重創。

在此背景下，2017 年底，文在寅總統做出所謂的三"不"承諾--不再部署薩德、不參與美國領導的全球導彈防御系統、不建立包括日本在內的三邊軍事聯盟，以求安撫中國，恢復雙邊關系正常化。 這一政策受到反對派批評。

金星漢透露，曾任總檢察長的尹錫悅不僅要求廢除此承諾，而且計劃增購一套薩德導彈系統，部署於更靠近首爾的地方，與已部署在聖州郡（Seongju）東南部空軍基地的6套薩德系統互為犄角。

他表示，"在某些領域，經濟報復仍在繼續，但對我們來說，事關國家生死存亡，中國似乎沒有完全理解這一點。"

金星漢估計，增加部署一套薩德系統的費用可能高達 1.5 萬億韓元（12.6 億美元）。此舉很可能會導致中國實施新一輪經濟報復。

但他認為，在文在寅為能尋求北京幫助改善朝韓關系而盲動之後，此舉是必須"矯正"的關系中的一個關鍵因素。他稱， "應做出更多坦率的努力來促進相互尊重，而不能只是一個和善的鄰居。" 這位高麗大學國際關系教授、2012-2013 年的副外相表示， "只要中國對薩德的誤解不除，（韓中雙邊）關系就將繼續停留在表面，而這會限制牢固的合作。"

他表示，尹錫悅政府將摒棄文在寅奉行的在華盛頓和北京之間的模糊戰略，同時促進更定期的安全對話，確保薩德雷達不針對中國。他認為模糊戰略只會導致加深誤解。

金星漢稱，為提高國防能力，尹錫悅計劃擴大與核威懾聯盟的磋商、加強與美國和日本的三邊伙伴關系、參加美、澳、日、印"四方"安全對話機制。

他指出，雖然在 1 月份進行了創紀錄的 6 次導彈試驗後，朝鮮方面暫無動靜，但完全可能會再度試驗，包括其自願暫停的遠程導彈試驗和核試驗。

金星漢稱，他的團隊正致力於設計一個路線圖，一旦朝鮮采取無核化措施，便能使其立即得到獎勵。他說："我認為朝鮮不會回到新冠疫苗或食品供應的談判桌，因為，它根據自己明確的成本效益分析采取行動。" 他強調，"我們意在發出一種信號，表明他們能得到明顯好處，可以很快達到他們可以獲得這些好處的階段，無論是取消制裁還是大規模經濟援助。"

（法新社）

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