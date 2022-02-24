伊朗核談判前景樂觀 美國希望全力抗中壓俄

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(德國之聲中文網) 德黑蘭方面2月23日表示，旨在恢復伊朗核協議的談判已經進入了關鍵階段。伊朗外長阿卜杜拉希揚(Hossein Amir-Abdollahian)說，伊朗方面希望西方國家能夠在近期從現實主義的角度來解決一些敏感且重要的問題。他對達成協議"有信心"，但同時也強調了伊朗不會在談判中放棄其"紅線"。

美國時任總統特朗普2018年宣布退出伊朗核協議，並恢復經濟制裁。隨後，伊朗方面也宣布退出協議，同時加快推進核武器研發計劃。拜登總統2021年初上任後，新協議的談判重新走上正軌。值得一提的是，目前在維也納參加與伊朗談判的國家是中國、德國、法國、英國、俄羅斯。美國只能間接參與。

最近幾天，法國、德國、美國、伊朗都透露談判已經獲得進展。德國總理肖爾茨(Olaf Scholz)說，目前的談判已經到了"關鍵時刻"，"完成談判的所有要素"都已經擺在台面上。

集中精力打擊中俄 美國急需緩和伊朗局勢

目前，全球原油價格持續走高，西方與俄羅斯交惡更進一步惡化了局勢。在這一背景下，伊朗核協議呈現曙光就尤其引人注意。分析人士認為，全球各國出現的通貨膨脹、近期石油供應短缺以及國際政治形勢的變化導致相關各國推動伊朗核協議的動機格外強烈。

盡管美國國務院表示，對俄羅斯的制裁"不會針對石油和天然氣的輸出"。但是作為全球三大油氣出口國之一的俄羅斯，其外交及經濟狀態變化將不可避免地增加不確定性，導致價格高漲。

路透社還分析指出，烏克蘭危機引起的美俄交惡，已經促使俄中關系更加緊密，這可能會挫敗美國遏制中國崛起的長期目標。而同時面對中國、俄羅斯、伊朗三大沖突對手，顯然超出了白宮的軍事、外交、經濟能力。因此，美國領導層需要集中精力解決好眼前的緊迫問題(俄羅斯)以及長期層面的首要問題(中國)，而伊朗則是既不緊迫也不重要的矛盾，可以先行緩和。路透社總結認為，這是伊朗核協議談判近期取得重大進展的深層次原因。

(法新社、路透社)

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