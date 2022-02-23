哪個國家人民最胖？世界肥胖地圖還內藏失控的「肥死率」

減肥1公斤獎賞1克黃金，是中東杜拜為了鼓勵民眾甩肉所做過的最誇張政策，突顯了肥胖之於一個國家的競爭力是必除之惡。降低BMI減肥大計，甚至催生中國大陸出現新的獨角獸公司。

如果還認為美國是世界上肥胖人口最多的國家，那可就錯了。在南太平洋的一些島嶼國家，不斷升高的肥胖率，使它們成為世界上肥胖人口最多的國家。

根據數據網站Our World in Data 的「世界肥胖地圖」，太平洋島國諾魯的肥胖率高達60.7％，奪下世界第一胖。其次是庫客群島55.3％、帛琉54.9％、馬紹爾群島52.4％和吐瓦魯51％的肥胖率。

大洋洲小島國的國民體重超重，從何而來？主因是這些小島在二戰之後曾先後成為澳大利亞、美國、英國和法國等國家的殖民地，由此帶來的飲食及社會變化，使這些小島的肥胖率逐漸上漲。

雖然美國不是全球胖子最多的國家，但國民的肥胖程度也不遑多讓。2016 年，超過1／3 （37.3％） 的美國成年人屬於肥胖體質。在印度，這一比例低了約10倍 （3.8％）。

中東地區是另一個肥胖盛行之處，科威特的肥胖率高達37％，沙烏地阿拉伯為35％。

生活富裕程度已經超越地球平均水準的杜拜，為了控制國民的肥胖率用盡心思，甚至曾經十分簡單粗暴地祭出「減肥換黃金」措施，參與者每減1公斤體重，就能獲得1克黃金，條件是至少甩肉2公斤，引發全球關注。

通過這張肥胖國家地圖，也可以看到低肥胖率國家大多位於東南亞、南亞及非洲。越南2.1％排在最後一位，其次是東帝汶2.9％，孟加拉、柬埔寨和衣索比亞分別為3.4％、3.5％、3.6％。

總體而言，在2016年，全球13％的18歲及以上成年人屬於肥胖，39％屬於超重，將近四成地球人的體重不合格。（編按：在此處，肥胖被定義為體重指數等於或大於30，超重的定義為BMI 等於或大於25。雖然這些是2016年的數值，但已是世界衛生組織（WHO）公布的最新數值。）

在中國大陸，肥胖率則從1976年的0.5％上升至2016年的6.6％，40年膨脹了12倍之多。

高達14億人口的減肥商機不可小覷，運動科技公司Keep 在2021年宣布已完成8000萬美元E輪融資，本輪融資估值超過10億美元，成為大陸運動健身領域的第一個獨角獸公司。

國民肥胖程度與國民富裕程度有關嗎？根據Our World in Data 的分析，總體而言，各國成年人肥胖的比例，與收入高低或成正比。在歐洲、北美和大洋洲的較富裕國家，肥胖症的患病率往往更高。南亞和撒哈拉以南非洲的肥胖率要低得多。

但也有一些值得注意的例外，日本、韓國和新加坡的肥胖程度，就其收入水準而言非常低。

全球8％的死亡由肥胖造成

眾所週知，肥胖不是太大的福氣。根據Our World in Data另一個全球觀察發現，2017年有8％的死亡是由肥胖引起的，而1990年的這個數值僅為4.5％，地球人的全體「肉多多」有失控的傾向。

從全球肥胖死亡率的世界地圖來看，「全球最胖國」瑙魯每10萬人有302人因肥胖而死亡，排名世界第一。其次是吉里巴斯，每10萬人有284人因胖致死。胖子不少的美國，這個數值是141人。

點選台灣，則會出現「每10萬人有37.66人因肥胖而死亡」（2019）的字眼。

然而，微觀來看各個國家，肥胖率和死亡率的關聯在世界各地差異很大，各地肥胖死亡率的數值相差可達10倍。

比如，在許多中等收入國家，特別是在東歐、中亞、北非和拉丁美洲，2017年超過15％的死亡歸因於肥胖。在大多數高收入國家，這一比例在8％～10％之間。這大約是許多中等收入國家的一半。而在撒哈拉以南的非洲地區，肥胖導致的死亡人數不到 5％。

已開發國家中最大的異常數值是日本和韓國，只有大約5％的過早死亡歸因於肥胖，每10萬人中有14人死亡和20人死亡。差異還在於，23％的俄羅斯人和挪威人肥胖，但俄羅斯的死亡率卻高出四倍。

Our World in Data如此解讀：顯然，不僅肥胖會影響健康，其他因素也起作用，包括潛在的健康狀況、再如酗酒、吸煙和其他生活風險因素和醫療保健系統的健全與否。

無論如何，肥胖之於一個國家的競爭力，始終是必除之惡。

（本文出自2022.2.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）