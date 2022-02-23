俄進軍烏東影響兩岸？林郁方：應不至引發中共武力侵台
俄羅斯進軍烏東地區，連帶讓國際情勢更加緊張，外界解讀將連動引爆台海局勢。國民黨智庫召集人林郁方表示，除非美國與北約縱容俄羅斯對烏克蘭予取予求，否則依目前情勢，應不至於引發中共武力侵台。
林郁方分析，俄羅斯軍隊目前只是進入烏克蘭東部頓內次克與盧甘斯克等兩個已宣布獨立的親俄共和國，不認為俄軍還會再西進；而美方雖揚言將採取動作制裁，但也會顧慮要避免讓情勢惡化，讓俄國藉機全面開戰。
林郁方表示，在可預期各方之後都會有所節制下，俄羅斯軍隊應不會再加大入侵，而當前中共也有自己的問題要處理，特別是身為國際貿易第二大國，對國際市場依賴程度又遠較俄國大，中共考慮會比俄國多，應該不會選擇此時節外生枝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言