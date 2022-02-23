美國制裁俄羅斯 取消高層會談

拜登政府22日宣布制裁俄羅斯金融機構和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）親信，國務卿布林肯（Antony Blinken）22日表示，取消24日與俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）的會談，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）也說，不考慮拜普峰會了。

烏克蘭情勢吃緊，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）22日分別會晤拜登、布林肯和美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）。

布林肯22日下午在與庫列巴的聯合記者會上表示，美俄外長會談的前提是俄羅斯不侵略烏克蘭，現在侵略已經開始，俄羅斯明擺著無意外交，此時會談沒有意義，他已致函俄羅斯外交部取消24日在日內瓦碰面。

布林肯仍強調，希望透過外交方式解決烏克蘭危機。

莎奇22日傍晚在記者會表示，目前不考慮拜登與普亭舉行峰會，除非俄羅斯採取實際行動緩解區域緊張，撤回在烏克蘭境內的軍隊。

莎奇說，美國不會完全關上外交大門，也唯有俄羅斯改變作法才能使外交成功。

在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）積極斡旋下，美俄領導人20日「原則上」同意舉行峰會討論烏克蘭情勢，隨著普亭宣布承認烏克蘭境內兩分離地區為獨立國家，並派兵協助「維持和平」，俄羅斯與西方國家關係急轉直下。