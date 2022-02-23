歐盟推動對俄制裁 德國叫停北溪2號

（德國之聲中文網）歐盟國家外交部長周二（2月22日）在巴黎舉行特別會議，就歐盟委員會擬定的一份對俄羅斯的一攬子制裁計劃進行磋商。

據消息人士透露，第一階段的制裁包括四部分：一是對在表決中投票支持承認烏東分離地區的數百名俄羅斯杜馬議員實施制裁，包括禁止入境歐盟國家、凍結其在歐盟的銀行賬戶。二是對參與向分離主義分子的活動提供資金支持的企業和銀行實施制裁。此外，宣布獨立的地區或被排除在歐盟與烏克蘭的自由貿易協定之外；最後，歐盟還將禁止俄羅斯國債在歐盟金融市場的交易。

第二階段制裁將針對整體的俄羅斯經濟和壟斷該國經濟的寡頭，但前提是普京下令俄羅斯軍隊全線越過分離武裝實際控制區的"停火線"，屆時這將被視為俄羅斯全面入侵烏克蘭。

在21日簽署命令，承認烏克蘭東部兩個分離共和國為"獨立實體"後，普京已下令俄羅斯軍隊進入烏克蘭東部分離份子控制的地區進行維和。路透社報導稱，俄羅斯與兩"共和國"簽訂友好合作互助條約中，允許俄羅斯可在當地建立軍事基地，並就互相保護、軍事合作以及邊界認定等達成協議。

鑑於俄羅斯宣布，其承認獨立的盧甘斯克和頓涅茨克兩個"人民共和國"的範圍不止於親俄分離主義武裝控制的區域，還包括目前烏克蘭政府軍控制的頓巴斯其它地區，歐盟不排除沖突繼續激化的可能。

北溪2號終被擱置

烏克蘭形勢急轉直下，德國政府也做出更明確反應，宣布停止對備受爭議的北溪2號天然氣管道的運營審批。

德國總理肖爾茨周二在柏林表示，他已請求聯邦經濟部采取必要的行政步驟，暫不對北溪2號項目給予批准認證。這樣該管道就無法投入使用。肖爾茨強調，俄羅斯方面在東烏克蘭問題上采取的步驟使情況發生了改變，因此"在涉及北溪2號的問題上"，也必須重新予以評估。

據明鏡在線報道，德國經濟部長哈貝克已要求隸屬該部的聯邦網絡管理局撤回了一份在新一屆政府上任之前就做出的認證。而沒有這份認證，北溪2號管道審批程序就無法繼續。實際上在去年11月，聯邦網絡管理局就暫停了對北溪2號的認證，並要求運營方的企業組織架構必須符合德國法律。

肖爾茨稱俄羅斯的舉動"嚴重違反國際法"，而普京不僅背棄了明斯克協議，而且違背了聯合國的基本原則和俄羅斯過去數十年締結的所有具有國際法效力的協議。他說，這位俄羅斯總統有可能想佔領整個烏克蘭。

肖爾茨表示，國際社會將 "密切磋商、有效協調、有針對性地" 對此做出反應。同時他也強調，外交對話的途徑仍是敞開的，"在目前階段，重要的是在初步制裁的同時，避免局勢進一步激化和發生一場災難"，肖爾茨說，"我們所有的外交努力都是以此為目標。"

專題報道：俄羅斯-烏克蘭邊境危機

（綜合報道）

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