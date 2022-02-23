若歐洲制裁俄國 將面臨四大衝擊、自損不僅三千

如果西方國家對俄羅斯實施嚴厲的制裁，則切斷對歐洲的天然氣供應便是俄國手中的王牌。但俄國可以反制歐盟制裁的手段，並不只有能源一招。

歐盟決策官員擔憂本身的準備工作遠不及俄羅斯，而普亭的「俄羅斯堡壘」戰略，就是為了協助俄國安渡任何嚴厲的制裁。

無論是科技供應商、金融機構、產品出口商及製造業者，都依賴原料供應，而一旦貿易網路因為制裁而受到干擾，將加重通膨壓力，並使歐洲多種企業的活動都受到壓制。

歐洲央行總裁拉加德上周便表示，「歐洲上空籠罩的地緣衝突陰霾如果成為事實，必然衝擊能源價格，但也會因為所得降低，並削弱消費及延宕投資，從而衝擊經濟成長」。

能源依賴：

俄羅斯是歐盟最大的能源供應者。歐盟40%天然氣，以及近三分之一的石油需求量都靠俄國供給。由於目前美國也是能源淨出口國，因此歐盟正在討論是否可能從美國進口一些油、氣。

由於近月來歐盟的天然氣存量降到歷史低點，且價格飆漲，讓俄國擁有更多籌碼。對歐洲而言，俄國的天然氣確屬無可取代。

一旦俄國與烏克蘭爆發軍事衝突，天然氣價格很容易就重新登上去年12月時的頂峰，導致電力供應不足，可能使歐盟經濟陷入衰退。尤其是德國已經捨棄核電與燃煤發電，短期內更難以找到替代能源。

另外如果歐、美對俄國進行制裁，則歐洲的英國石油、道達爾與殼牌等石油集團在俄國的石油投資也將受到干擾。

原料供應面臨風險：

俄羅斯也是首要的原料商品出口國之一，已列入歐盟執委會的重要原料供應清單之中。

俄羅斯供應全球40%的鈀金，這是汽車觸媒轉化器的重要原料；且全球30%的鈦金屬來自俄國，而鈦是航太工業的關鍵性材料。

歐洲空中巴士飛機公司所用的鈦金屬，有一半來自俄國，而美國波音公司也使用大量的鈦金屬製造飛機。

ING銀行原料商品樂略主管派特森表示，歐、美若制裁俄銀行或工業，可能對原料商品市場造成廣泛的衝擊，涵蓋鋁、鎳、銅及白金等商品。

金融機構、投資人及市場備感焦慮：

俄、烏緊張升高，已使今年金融市場動盪不安。與此一地區有業務關係的企業，近周來股價都下跌。

金融機構也承受風險。俄羅斯企業共積欠歐盟銀行業約600億美元，是欠美國銀行業的4倍，而且俄羅斯企業與個人存放在歐洲銀行的存款也可能被凍結。

烏克蘭政府則欠公債投資人約230億美元。公債持有人益發擔烏克蘭政府將會違約，或重整債務。從去年9月來違約避險成本已經倍增。

各大投資機構表示，一旦俄軍入侵烏克蘭，將會促使全球投資人轉進安全資產，脫離股市並轉進公債，或瑞士法郎、日圓及黃金等安全天堂。

俄羅斯若被排除到國際支付體系之外，或無法取得美元，則歐洲也將受創。

貿易與投資：

俄羅斯與東歐各國之間在某些部門的貿易關係密切。俄羅斯是歐盟的第五大出口市場，2020年歐盟出口產品總額的4%是銷往俄羅斯。

但自從2014年俄國併吞克里米亞後，歐盟大國與俄國之間的貿易額已經下降；德國、義大利及法國出口產品銷往俄羅斯者不到2%。

歐盟仍是俄羅斯最大的外人投資來源，以德國為主；但去年俄國的外人直接投資（FDI）總額不到過去10年平均額的一半，僅60億美元。

雖然大部分對俄羅斯投資的企業都足夠強韌，但拉加德警告，緊張情勢可能導致歐元區的成本及物價結構升高。