若歐洲制裁俄國 將面臨四大衝擊、自損不僅三千

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

如果西方國家對俄羅斯實施嚴厲的制裁，則切斷對歐洲的天然氣供應便是俄國手中的王牌。但俄國可以反制歐盟制裁的手段，並不只有能源一招。

歐盟決策官員擔憂本身的準備工作遠不及俄羅斯，而普亭的「俄羅斯堡壘」戰略，就是為了協助俄國安渡任何嚴厲的制裁。

無論是科技供應商、金融機構、產品出口商及製造業者，都依賴原料供應，而一旦貿易網路因為制裁而受到干擾，將加重通膨壓力，並使歐洲多種企業的活動都受到壓制。

歐洲央行總裁拉加德上周便表示，「歐洲上空籠罩的地緣衝突陰霾如果成為事實，必然衝擊能源價格，但也會因為所得降低，並削弱消費及延宕投資，從而衝擊經濟成長」。

能源依賴：

俄羅斯是歐盟最大的能源供應者。歐盟40%天然氣，以及近三分之一的石油需求量都靠俄國供給。由於目前美國也是能源淨出口國，因此歐盟正在討論是否可能從美國進口一些油、氣。

由於近月來歐盟的天然氣存量降到歷史低點，且價格飆漲，讓俄國擁有更多籌碼。對歐洲而言，俄國的天然氣確屬無可取代。

一旦俄國與烏克蘭爆發軍事衝突，天然氣價格很容易就重新登上去年12月時的頂峰，導致電力供應不足，可能使歐盟經濟陷入衰退。尤其是德國已經捨棄核電與燃煤發電，短期內更難以找到替代能源。

另外如果歐、美對俄國進行制裁，則歐洲的英國石油、道達爾與殼牌等石油集團在俄國的石油投資也將受到干擾。

原料供應面臨風險：

俄羅斯也是首要的原料商品出口國之一，已列入歐盟執委會的重要原料供應清單之中。

俄羅斯供應全球40%的鈀金，這是汽車觸媒轉化器的重要原料；且全球30%的鈦金屬來自俄國，而鈦是航太工業的關鍵性材料。

歐洲空中巴士飛機公司所用的鈦金屬，有一半來自俄國，而美國波音公司也使用大量的鈦金屬製造飛機。

ING銀行原料商品樂略主管派特森表示，歐、美若制裁俄銀行或工業，可能對原料商品市場造成廣泛的衝擊，涵蓋鋁、鎳、銅及白金等商品。

金融機構、投資人及市場備感焦慮：

俄、烏緊張升高，已使今年金融市場動盪不安。與此一地區有業務關係的企業，近周來股價都下跌。

金融機構也承受風險。俄羅斯企業共積欠歐盟銀行業約600億美元，是欠美國銀行業的4倍，而且俄羅斯企業與個人存放在歐洲銀行的存款也可能被凍結。

烏克蘭政府則欠公債投資人約230億美元。公債持有人益發擔烏克蘭政府將會違約，或重整債務。從去年9月來違約避險成本已經倍增。

各大投資機構表示，一旦俄軍入侵烏克蘭，將會促使全球投資人轉進安全資產，脫離股市並轉進公債，或瑞士法郎、日圓及黃金等安全天堂。

俄羅斯若被排除到國際支付體系之外，或無法取得美元，則歐洲也將受創。

貿易與投資：

俄羅斯與東歐各國之間在某些部門的貿易關係密切。俄羅斯是歐盟的第五大出口市場，2020年歐盟出口產品總額的4%是銷往俄羅斯。

但自從2014年俄國併吞克里米亞後，歐盟大國與俄國之間的貿易額已經下降；德國、義大利及法國出口產品銷往俄羅斯者不到2%。

歐盟仍是俄羅斯最大的外人投資來源，以德國為主；但去年俄國的外人直接投資（FDI）總額不到過去10年平均額的一半，僅60億美元。

雖然大部分對俄羅斯投資的企業都足夠強韌，但拉加德警告，緊張情勢可能導致歐元區的成本及物價結構升高。

俄羅斯 歐盟 烏克蘭
>

延伸閱讀

烏克蘭總統考慮與俄羅斯斷交 莫斯科稱不想與基輔斷絕關係

歐盟公布對俄制裁提案 27個實體及個人列黑名單

贏了面子，輸了裡子？經濟學人：不論有無入侵烏克蘭 普亭都輸了

反制俄國 德國總理蕭茲宣布中止審議北溪二號管線

相關新聞

歐盟推動對俄制裁 德國叫停北溪2號

（德國之聲中文網）歐盟國家外交部長周二（2月22日）在巴黎舉行特別會議，就歐盟委員會擬定的一份對俄羅斯的一攬子制裁計劃進行磋商。 據消息人士透露，第一階段的制裁包括四部分：一是對在表決中投票支持承認

「傻瓜式」展店飽和 奶茶、咖啡、麵館誰還有賺頭

咖啡、茶飲及麵館近年一直是大陸消費的熱門和資本的最愛，但經歷了一波熱潮，奶茶、咖啡、麵館這幾個行業的熱度在去年下半年出現不同程度的下滑，不過，仍然有業者前仆後繼加入，這三個經營模式相似的熱門創業類型，哪個還有機會、哪個最「內卷」？業界人士認為，目前茶飲行業似乎最內卷，麵館和咖啡還有機會。

義大利奧委會主席公開反對　約克維奇恐無緣羅馬大師賽

義大利奧委會主席馬拉戈22日公開反對未接種疫苗的塞爾維亞網球選手約克維奇，參加5月的羅馬大師賽。

英國：可能阻止俄國在倫敦發行主權債券

英國外交部22日發表聲明說，如果俄國不緩和緊張局勢，英國會立法阻止俄國在倫敦市場發行主權債券。

俄烏邊境緊張 日德領袖電話會談確認進行合作

就在烏克蘭緊張情勢升高之際，日本首相岸田文雄今天跟德國總理蕭茲（Olaf Scholz）電話會談，在預定24日召開的七大...

【烏東戰鼓催】俄烏情勢惡化 多個小麥進口國恐都剉咧等

俄羅斯總統普亭下令俄軍進入烏克蘭東部的分離主義叛軍占領區維持和平，全球金融市場擔心的事情終究發生了，美國股市期貨指數大跌，全球股市一片慘綠，國際油價飆升，布蘭特原油期貨價格一度漲到每桶97.66美元。俄國與烏克蘭衝突升高，對全球經濟有何影響？紐約時報分析，對全球的影響將不平均，仰賴俄國與烏克蘭的能源、鎳、小麥和其他大宗物資的國家，物價會飆漲，對經濟的衝擊最大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。