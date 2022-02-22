烏克蘭危機升高 這五大商品恐嚴重受創

俄羅斯出兵烏克蘭升高了東歐緊張局勢，以及西方國家可能對俄羅斯實施制裁，加劇了商品市場供應將受衝擊的疑懼。

俄國在上周結束了數周的聯合軍事演習後本應開始撤軍，但目前並未發生，多達19萬俄國士兵仍在烏克蘭邊境紮營，白俄羅斯證實其中3萬人將長期留在烏克蘭。

最後的外交努力似乎沒有奏效，為避免歐洲面臨1945年以來最大規模的戰爭，法國總統馬克宏上周末設法安排俄國總統普京和美國總統拜登的高峰會。然而，美國只是「原則上」同意峰會，意味著其條件是莫斯科暫時不入侵。俄國似乎正在繼續準備對烏克蘭進行全面攻擊，拜登政府警告說，現在任何時候都可能發生入侵。美國國會議員表示，正在制定將重創俄羅斯經濟的「所有制裁之母」，以保護烏克蘭。

一旦俄羅斯入侵烏克蘭，以下五種關鍵商品可能會受到最嚴重的打擊。

一、鋁

俄國占全球鋁供應量6%左右，俄烏緊張局勢升級，使原已吃緊的鋁供應更加惡化。根據美國地質調查局的資料，俄國在2021年的鋁產量約為370萬噸，而全球鋁產量約為6,800萬噸。鋁價今年迄今已上漲約15%，接近多年來的高點，但仍有可能進一步上漲。Jefferies分析師拉菲米尼說，即使歐洲的地緣政治風險消退，鋁價也可能會先跌後漲，因為市場供應短缺可能會持續下去。

二、石油

俄羅斯是石油和天然氣大國，每天的原油產量約為900萬桶。今年來基準國際原油價格已漲約20%，接近七年高點，油市面臨供應阻力。石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）一直未能達成其設定的增產配額，供應情況將變得更糟。資深策略師羅區(David Roche)曾預測，一旦俄國入侵烏克蘭，油價「肯定」將漲至每桶120美元，將「徹底改變」全球經濟。

三、天然氣

俄羅斯是主要的天然氣生產國，根據英國石油公司（BP）的資料，2021年俄國的天然氣產量約為6,390億立方公尺，占全球產產量3.854兆立方公尺的近17%。在俄羅斯輸往德國的天然氣管線改道向東輸送後，歐洲天然氣價格再創新高。相較下，透過全長2,607英里的亞馬爾-歐洲(Yamal-Europe)管道向西輸送的天然氣一直在逐漸減少。如果俄國對歐洲的天然氣供應枯竭，美國天然氣生產商可能會供應歐洲液化天然氣，可能導致美國國內天然氣庫存迅速減少。

四、銅

美國地質勘探局的資料顯示，俄羅斯在2021年的精煉銅產量為92萬噸，約占全球總量的3.5%，其中Nornickel的產量為40萬6,841噸。UMMC和俄羅斯銅業公司是另外兩家主要生產商，亞洲和歐洲是俄羅斯的主要出口市場。倫敦金屬交易所(LME)基準銅價目前為每噸10,100美元，距離2021年5月創下的10,724.50美元的歷史高點不遠，原因是需求飆升，尤其是在已開發國家，電動車、風能場、太陽能電池板和電網的使用量不斷增加，再加上供應緊張。對俄羅斯的制裁可能會導致供應更加緊張，並導致另一次短期上漲。

五、鈷

根據美國地質調查局的資料，俄羅斯去年的鈷產量為7,600噸，占世界總產量的4%以上。Nornickel是俄羅斯最大的鈷生產商，2021年銷售5000噸。Nornickel的大部分產品銷往歐洲。由於供應鏈問題，鈷的價格在2021年上漲了90%以上，預計2022年價格將穩定下來，特別是隨著特斯拉等電動汽車製造商和中國大陸製造商推廣磷酸鐵鋰(LFP)電池化學物質。S&P Global Platts在日前一份報告說，隨著供應鏈瓶頸的緩解，2022年鈷價將下跌8.3%，因此，對俄國的制裁短期內對鈷價會有重大影響，但長期影響可能不會太大。