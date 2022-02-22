總統演不下去了! 基輔資深媒體人揭露澤倫斯基致命缺陷

紐約時報網站21日刊出烏克蘭首都基輔「獨立報」總編輯Olga Rudenko的投書，批評諧星出身的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）陷入大麻煩且已黔驢技窮，無法脫身。

Olga Rudenko寫道：「不難猜想澤倫斯基只渴望能夠平穩度過一天，但他從未料到總統工作竟然如此艱鉅」。2019年澤倫斯基當選總統時，沒有人知道他會成為何種總統。反對者預言是一場災難，支持者則寄望他可以擺脫積習和貪腐，其他人則說他是大亨的傀儡。

Olga Rudenko說，三年過去，澤倫斯基終於被殘酷的國際政治現實「卸妝」：他就只是個平庸的總統，把所有國政問題都當成一場表演。對醜聞和貪瀆的不作為，腐蝕了他的支持度。澤倫斯基跟媒體關係不睦，身旁全是唯唯諾諾者，「難怪53%的烏克蘭民眾認為俄國一旦入侵，澤倫斯基無法率領大家抵禦外侮」。