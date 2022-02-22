總統演不下去了! 基輔資深媒體人揭露澤倫斯基致命缺陷
紐約時報網站21日刊出烏克蘭首都基輔「獨立報」總編輯Olga Rudenko的投書，批評諧星出身的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）陷入大麻煩且已黔驢技窮，無法脫身。
Olga Rudenko寫道：「不難猜想澤倫斯基只渴望能夠平穩度過一天，但他從未料到總統工作竟然如此艱鉅」。2019年澤倫斯基當選總統時，沒有人知道他會成為何種總統。反對者預言是一場災難，支持者則寄望他可以擺脫積習和貪腐，其他人則說他是大亨的傀儡。
Olga Rudenko說，三年過去，澤倫斯基終於被殘酷的國際政治現實「卸妝」：他就只是個平庸的總統，把所有國政問題都當成一場表演。對醜聞和貪瀆的不作為，腐蝕了他的支持度。澤倫斯基跟媒體關係不睦，身旁全是唯唯諾諾者，「難怪53%的烏克蘭民眾認為俄國一旦入侵，澤倫斯基無法率領大家抵禦外侮」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言