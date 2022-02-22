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賀北京奧運「成功」 金正恩讚中朝聯手抗美

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 根據路透社報導，北韓官媒朝中社 (KCNA)週二 (2月21日) 表示，朝鮮領導人金正恩親口祝賀中國國家主席習近平「成功舉辦」北京冬奧，並誓言要加強兩國合作，對抗美國及其盟友。

報導提到，金正恩說，北韓和中國正在捍衛和推進社會主義，同時通過加強戰略合作和團結，「擊敗了美國及其衛星部隊毫不掩飾的敵對政策和軍事威脅」。

金正恩在其中還稱讚北京奧運「在歷史上留下了印記」，並說在習近平的領導下，中國在面對「前所未有的嚴重健康危機和敵對勢力的操縱」時堅持了下來。

自1961年兩國簽署條約以來，中國一直是北韓的唯一主要盟友。日前北韓多次在北京冬奧前密集試射飛彈，也曾被解讀是為了避開冬奧，向南韓三月總統大選表示不滿。

(路透社)

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