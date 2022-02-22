聽新聞
test
0:00 / 0:00
賀北京奧運「成功」 金正恩讚中朝聯手抗美
(德國之聲中文網) 根據路透社報導，北韓官媒朝中社 (KCNA)週二 (2月21日) 表示，朝鮮領導人金正恩親口祝賀中國國家主席習近平「成功舉辦」北京冬奧，並誓言要加強兩國合作，對抗美國及其盟友。
報導提到，金正恩說，北韓和中國正在捍衛和推進社會主義，同時通過加強戰略合作和團結，「擊敗了美國及其衛星部隊毫不掩飾的敵對政策和軍事威脅」。
金正恩在其中還稱讚北京奧運「在歷史上留下了印記」，並說在習近平的領導下，中國在面對「前所未有的嚴重健康危機和敵對勢力的操縱」時堅持了下來。
自1961年兩國簽署條約以來，中國一直是北韓的唯一主要盟友。日前北韓多次在北京冬奧前密集試射飛彈，也曾被解讀是為了避開冬奧，向南韓三月總統大選表示不滿。
(路透社)
© 2022年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言