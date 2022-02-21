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Quad峰會前菜 岸田將先會莫迪

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導

印太四方安全組織（Quad）高峰會開演前奏，日本首相岸田文雄將趕在3月出訪，會面同為成員國的印度總理莫迪，主談烏克蘭議題與應對，盼確保莫迪態度與成員國美、澳、日都相同；由於印度與俄國有著緊密的國防交易，岸田希望民主國家能統一戰線。

印度立場曖昧不明

亞洲權威消息《日經亞洲》報導，日本外相林芳正本月將與印度外務大臣蘇杰生會面，計劃安排首相岸田文雄3月訪印，適逢今年是日本與印度建交70週年，更同為Quad成員國，據傳會主談Quad成員國之間的聯繫，以及烏克蘭議題，試圖加溫日、印關係。

考慮到美國打算在5月舉辦Quad峰會，岸田文雄本次出訪莫迪，被認為是想先釐清印度對烏克蘭議題的立場，據《印度快報》報導，印度與中國在邊界對峙、偶有摩擦，對國防資源需求不小，印度軍用物資高達6成都來自俄羅斯，在烏克蘭議題上若與歐、美站在一起，恐會影響印俄的戰略合作。

Quad佈局印太

印度夾在中國與俄國之間的戰略考量，也被媒體形容是「走鋼索」，此前印度對烏克蘭議題採取旁觀態度，這也是岸田主動想找莫迪會談的原因，岸田希望印度在峰會的觀點能與Quad其他成員國美澳日一致，盼所有民主國家都能在同條戰線。Quad成立的宗旨之一正是因價值觀相仿，才能促進印太地區共同利益。

Quad先前就有過不少次合作峰會，前年3月四大成員國與受邀的紐西蘭、南韓、越南，討論應對疫情的方針，當時美國稱之為Quad＋，並試圖與更多印太地緣國家加深關係，這也是所謂的美國「印太方針」；而中國外交官與評論員不只一次批評這是時光倒流，Quad根本是北約的亞洲版本，只是概念轉成抵禦中國崛起。

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