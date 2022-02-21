法總統府：拜登與普亭原則上接受馬克宏提議舉行峰會

根據法國的聲明，美國總統拜登和俄羅斯總統普亭原則上已接受美俄舉行峰會，條件是俄國不入侵烏克蘭。

法國總統府20晚間發布聲明表示，總統馬克宏提議美俄領導人舉行峰會，討論歐洲的安全和戰略穩定，隨後將與利益相關者舉行第二次峰會。法國總統府也說，拜登和普京已接受舉行峰會的「原則」。白宮並未立刻對此發表看法。

拜登政府近來持續警告，俄國可能對烏克蘭發動襲擊。拜登18日表示，確信普亭已決定採取行動，未來幾天可能發動入侵。莫斯科持續否認有入侵烏克蘭的打算，並表示已從邊境附近地區撤軍，儘管美國對此提出異議。

法國總統府說，美國國務卿布林肯和俄國外交部長拉夫羅夫預計24日週四討論美俄領導人峰會的實質內容。