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墨西哥當局突襲抓捕過境移民 過去24小時拘押1266人

德國之聲 / 德國之聲

墨西哥國家移民局上周四（2月17日）說，在過去24小時內，墨西哥當局拘押了1266名移民。這些移民是在墨西哥22個州展開的搜查行動中被拘押的。

墨西哥國家移民局通報說，這些被拘押者來自「不同的大陸，以非法手段越過邊境」。通報稱，這些人來自至少33個國家，總共1266人中，其中男性741人，女性322人，未成年人203人。其中，大約10%的人是獨自旅行。他們大多來自哥倫比亞、古巴、危地馬拉、洪都拉斯和薩爾瓦多，其余來自阿富汗、亞美尼亞、加拿大、中國、埃塞俄比亞、加納、意大利、巴基斯坦、索馬裡、俄羅斯、瑞士和土耳其等國家。

被拘押的移民人數激增

墨西哥國家移民局上個月說，1月份在墨西哥被拘押的移民人數比一年前激增了78%。不過不清楚上一年的移民人數是否因為新冠疫情而減少。

被拘押的非法移民主要來自中美洲國家，許多人依靠"蛇頭"將他們送到目的地，而這個目的地通常情況下是美國。而美國政府對墨西哥施加壓力，要求阻止這些人經過墨西哥越境進入美國。一些拉美國家對來自其他國家的旅行者重新提出了簽證要求。

移民縫上嘴巴抗議

這些年來，為了逃離暴力和貧困而移民的人數大幅增加。為了躲避被拘押，並獲得穿越墨西哥和進入美國的許可，許多人不得不在墨西哥南部等待近一年的時間。

2月15日，大約十多名無證移民將自己的嘴巴縫起來，以抗議不得不在邊境等待很長時間。

鑑於穿越墨西哥的移民人數的激增，聯合國難民事務高級專員辦事處（UNHCR）已經敦促墨西哥當局在庇護之外提供更多計劃，使移民往返更加規範化。

(路透社、法新社)

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