選舉遭恐攻干擾 索國民主化道阻且長

東非國家索馬利亞邁向民主化的路途艱辛！索馬利亞在選舉前夕出現自殺式炸彈恐攻，其中一名死者是下議院的候選人，而致力於干涉選舉的叛軍青年黨承認發動恐攻。聯合國索馬利亞援助團提到，該國得盡快完成已遲了2個月的下議院選舉，隨後才能舉行總統大選，否則恐離民主化越來越遠。

叛軍干擾選舉

根據《英國廣播公司》報導，索馬利亞在當地議會選舉的前夕驚傳自殺式攻擊，至少10人死亡，而自殺炸彈地點位於貝萊德文城的一間餐廳，因為深受政界人士青睞，故恐攻背後意圖更受到放大檢視。按路透社的消息，其中一名死者是本次議會選舉（下議院）的候選人。

隨後，長年與當局對抗的伊斯蘭組織青年黨承認是其所為，這個武裝集團在過去十多年一直與索國當局對抗，直到現在還是有著不少據點，幾乎所有的索馬利亞總統候選人政見之一，皆是致力於消滅青年黨。對於即將完成選舉，青年黨已加大恐攻頻率，瘋狂干涉選舉，近2週總計發動3次恐攻。

選舉進程嚴重落後

關於索馬利亞選舉背景，其實現任總統阿布杜拉西任期在去年2月就到期，但因故選舉一直無法順利舉行，以「現代索馬利亞之父」艾哈邁德為首的反對派認為，阿布杜拉西和盟友幾乎把持著中選會，擔心他們如上一屆大選一樣腐敗，依《紐時》當時的比喻，2017年的選舉「根本是明目張膽的買票大賽」。

但在各方協調後，同意索馬利亞議會選舉與總統大選趕在今年2月25日前結束，在此之前繼續由阿布杜拉西執政，據《UN新聞》報導，前一次聯合國索馬利亞援助團觀察是去年11月，那時上議院已選完，但下議院（該國稱人民院）的席次只確定一半，目標是在12月前選完，按照該國憲法，總統大選得等到議會選完，由間接選舉制來選總統，可見進度嚴重延遲。

據《美國之音》報導，非洲聯盟駐索特派員馬德拉擔憂，青年黨之前的恐攻是針對索馬利亞的選舉代表車隊，如今又發生類似的恐攻，可以確定青年黨要讓政局維持混亂現況，使叛軍在索馬利亞有更多發展機會。

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