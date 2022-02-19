澳洲國防部：澳巡邏機遭到中國大陸海軍艦艇激光照射

澳洲國防部周六（2月19日）表示，澳國防軍一架海上巡邏機在該國以北上空飛行時，遭到附近一艘中國解放軍海軍艦艇的激光照射。中國海軍的激光照亮了該巡邏機並可能危及生命。

澳洲國防部在一份聲明中說，澳國防軍一架型號為的海上巡邏機，周四遭到來自中國海軍艦艇的激光照射。

「中國艦艇對澳洲飛機的照射是一次嚴重的安全事件。」聲明說，「這樣的行為可能危及生命。我們強烈譴責這種不專業和不安全的軍事操作。」

聲明指出，事發之時，這艘中國艦艇正與另外一艘中國海軍艦艇一起，經過阿拉弗拉海向東航行。阿拉弗拉海位於澳洲北海岸和新幾內亞南海岸之間。

聲明說，這兩艘中國軍艦隨後途徑托雷斯海峽駛入珊瑚海。

2018年，澳洲政府禁止國內5G網路使用中國華為技術，隨後強化反對外國政治干預的法律，並呼籲對新冠疫情的起源進行獨立調查，它和最大貿易伙伴中國之間的關系就變得緊張起來。

據澳洲廣播公司（ABC）的一份報告稱，2019年，中國海軍艦船曾對飛越南中國海上空的澳洲飛行員發起了一系列激光襲擊。

（路透社）

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