沒有最貴只有更貴？倫敦最小公寓 2坪多要5萬英鎊

隨著倫敦租金及房價飆漲，想買房的民眾開始瞄準較可負擔的微型公寓，當前倫敦市場出現的最小公寓，面積僅2.1坪就開價5萬英鎊（6.8萬美元），且可望以更高價格售出。

英國衛報報導，位於倫敦Lower Clapton的一間維多利亞時代改建公寓，是倫敦迄今待售房屋中最小的住宅，狹小的空間僅容納得下一張床、一間浴室、一個水槽及微波爐，沒有廚房及陽台，更別提有讓人登門拜訪的「餘地」。

這間迷你公寓的底價定在5萬英鎊，預計最終成交價將更高；現任屋主在2017年時以10萬3,500英鎊買進。

房市專家說，由於倫敦租金和房價狂飆，迷你公寓已逐漸在當地房市吹起風潮，這間小屋就是一個例子。這類蝸居愈來愈受到買家的歡迎，開出的坪數也愈來愈少。

這戶倫敦最迷你出售公寓，正透過每月收取800英鎊的租金來獲利。目前的租戶多數時間都住在別處，每周只在這戶公寓住上一到兩天，以便就近工作。

其實這個開價遠低於倫敦首次購屋族的平均存款；根據抵押貸款業者Halifax統計，2020年該數字為130,357英鎊。

不過，最終買主應該不會是首購族。負責銷售這間公寓的房產公司My Auction總裁Stuart Collar-Brown說，雖然這是半徑10英里內附有長期租約最便宜的公寓，但這間小屋預料將被投資客買走，因為商業大街的銀行不收小於9坪的房貸申請案件。房屋分析師Neal Hudson也提醒，微型公寓並不適合長期居住，而且不容易脫手。

無論如何，這是倫敦住宅變得高不可攀的有力象徵。

英國電視節目主持人Kirstie Allsopp日前曾經建議，若千禧世代少花錢在健身房、廉價航空、咖啡和Netflix上頭，就能買下一間自己的房子。

但批評者指出，當Kirstie Allsopp購入她的第一間公寓時，平均花5萬英鎊就能買到22.2坪的房屋，比當前倫敦最小公寓大十倍。