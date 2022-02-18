「半數議員面對犯罪指控」 新加坡總理講話引印度不滿

新加坡國會特權委員會日前發表報告，指在野工人黨前議員辣玉莎（Raeesah Khan）在國會說謊事件中，官方反對黨領袖畢丹星（Pritam Singh）在內的三位黨高層引導她繼續說謊，畢丹星與工人黨副主席費沙（Muhamad Faisal Manap）經國會表決通過移交檢方調查。不過，總理李顯龍在辯論時提到印度國會下院議員面臨刑事起訴的人數卻引來印方不滿，外交部據報召見星國大使進行解釋。

路透與新加坡聯合早報報導，李顯龍總理16日在星國媒體所稱「撒謊門」事件的辯論中，講到有權者與有志取得權力者應該面對高標準，隨後提及以色列與印度政界人士遭到起訴。據逐字稿，李顯龍稱「在尼赫魯的印度，人民眾議院裡有半數議員面對犯罪指控，其中包括強姦和謀殺罪的指控」。

儘管李顯龍補充，「雖然據說這些指控中有許多是政治原因驅動的」，但印度媒體18日指新加坡駐印度高級專員黃偉權已被召到外交部解釋。

印度外交部對此不予置評，但一位官員批評李顯龍的說法「不恰當」（Uncalled for），「我們已跟星方討論此事」。李顯龍辦公室則說，沒有什麼要補充的」。