就在明天！普亭視導軍演 發射彈道飛彈與巡弋飛彈

西方國家領袖齊聚在德國慕尼黑參加年度安全會談，試圖為俄國與烏克蘭對峙找出和平解決方案之際，俄羅斯衛星通訊社莫斯科2月18日報導，俄羅斯國防部表示，2月19日在俄羅斯總統普亭的視導下將舉行戰略遏制部隊計畫演習，將進行彈道飛彈和巡弋飛彈發射，地點在克里米亞半島與黑海附近。

新聞稿說，「2月19日在俄羅斯聯邦武裝力量最高統帥普亭的指揮下將舉行戰略遏制部隊計劃演習，期間將進行彈道飛彈和巡弋飛彈發射。」

俄國太空軍、南部軍區、戰略飛彈部隊、北方和黑海艦隊將參加演習。

俄國防部表示，戰略遏制部隊演習是此前早就計劃進行的演習，目的是對部隊戰備狀況進行檢查。英國情報單位則質疑可能會弄假成真，飛彈直攻烏克蘭主要城市。