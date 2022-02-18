德駐華使館就許志永被抓兩周年發微博

（德國之聲中文網）2月16日，德國駐華大使館在微博發帖，引述了德國聯邦政府人權政策和人道援助事務專員路易斯·阿姆茨貝格對許志永被捕兩周年的表態。德國駐華大使館在微博個人主頁上寫道：

"作為一名法學學者和人權衛士，許志永多年來一直致力於中國的公民權利和法治，兩年前，他作為一次人權衛士會面的參與者被捕，此後一直被關押，還受到某些不人道的對待。聯邦政府人權政策和人道援助事務專員路易斯·阿姆茨貝格（Luise Armtsberg)2月15日就人權衛士許志永被捕兩周年表示：今天是許志永被捕兩周年日，我心系中國哪些勇敢的律師和人權衛士。他們以和平的方式所作的努力應該得到的是認可， 而不是懲罰。"

該帖目前所處的狀態為"當前內容正在審核中"。至北京時間2月17日晚10點，該貼獲得522次點贊，顯示的122條評論中不少為攻擊德國及許志永，以及指責德國干涉中國內政的言論，也有網友寫道：小心你號沒了[微笑]；哈哈哈哈哈哈哈哈駐華使館也會過不了審嗎同情你一秒；夾總封號也要看人的，洋人的號還是得注意點；夾總不敢封號，頂多限流而已；你也有被夾的一天！？

長期致力於公民權利

許志永1973年3月2日生於河南省民權縣，1990年就讀於蘭州大學法律系，獲法學學士學位。1999年，就讀於北京大學法學院，2002年獲法學博士學位。之後在北京郵電大學文法學院擔任講師。

2003年，孫志剛在廣州收容站被毆打致死的事件發生後，許志永與另外兩名法學博士俞江、滕彪聯名上書全國人大常委會，要求對《城市流浪乞討人員收容遣送辦法》進行違憲審查，廢除收容遣送制度，對廢止該辦法起到推動作用。同年10月，許志永、滕彪等人創辦公益性民間組織"陽光憲政社會科學研究中心"。2003年11月，許志永當選為北京海淀區人大代表，2006年獲得連任。2004年，他與範亞峰、滕彪、秋風、王怡等法律學者共同起草完成《完善我國憲法人權保護條款的建議》。2005年，"陽光憲政社會科學研究中心"改名為"北京公盟咨詢有限責任公司"（簡稱公盟），關注打工子弟學校的生存狀況和法律保障等問題，致力於推動北京律協的民主選舉，倡導公民以非暴力的方式維護自己的權益，要求要求官員公布財產，懲治腐敗等等。2009年7月，公盟被取締，許志永被指控"涉嫌偷稅"並被正式逮捕，之後又取保候審，獲得暫時自由。

2012年11月15日，許志永發出《致習近平先生的公開信：一個公民對國家命運的思考》，11月24日，他被北京國保人員帶走。2013年2月他又因在北京地鐵站口發放傳單，呼籲聚眾表達要求教育權平等的呼聲而遭到北京國保傳訊。2014年1月26日，北京市第一中級人民法院以"聚眾擾亂公共場所秩序罪"為名，判處許志永有期徒刑四年。

廈門聚會與致習近平《勸退書》

出獄後，許志永繼續投身公民活動。2019年12月初，許志永、丁家喜、常瑋平等公民和律師在廈門聚會，討論時政和中國未來，分享推動公民社會的經驗。12月26日，當局對參與和涉及此次私人聚會的人士展開抓捕，先後有二十多名公民及律師被失蹤、被傳喚或被拘留，被指涉嫌"煽動顛覆國家政權"（後改為顛覆國家政權）和"尋釁滋事"。2020年1月，許志永發表給習近平的公開信《勸退書》。2月15日，他在廣州被警方帶走，並於同年6月20日被正式逮捕。

2021年1月。許志永和中國維權律師丁家喜被捕後首次在看守所會見律師。許志永未婚妻李翹楚向德國之聲表示，許志永在與律師會面過程中提到被剝奪睡眠，此外伙食量很少，每餐只給一顆饅頭。他還提到了被剝奪合法通信權，並強調他在看守所期間從未收到來自外界或家人訊息。

臨沂市檢察院告知許志永其律師，該案屬機密案件。李翹楚本人在接受媒體采訪後也被被當局以"煽動顛覆國家政權罪"正式逮捕。

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