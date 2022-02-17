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加拿大反疫苗遊行 警方：離開或逮捕

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
針對已延燒一個月的卡車司機抗爭活動，加拿大警方祭出更嚴厲的驅趕手段，更揚言要逮捕他們。（Photo by Peretz Partensky on Flickr under C.C. License）
針對已延燒一個月的卡車司機抗爭活動，加拿大警方祭出更嚴厲的驅趕手段，更揚言要逮捕他們。（Photo by Peretz Partensky on Flickr under C.C. License）

「要不離開這裡、要不然等著被逮捕！」加拿大警方加強取締對反疫苗活動的卡車司機。加拿大卡車司機上個月於渥太華發起的抗爭運動，抗議通過美加邊境需要接種疫苗的政策。抗爭人群更傳出卡車司機私藏大量汽油的消息，加拿大總理特魯多14日宣布緊急措施，賦予警方更大的權限驅趕抗爭者。

警方強勢驅離抗爭者

半島電視台》報導，加拿大首都警方近日警告封鎖市中心的卡車司機說，「要不就離開，要不就等著被逮捕。」而目前仍有數百名抗議者在渥太華紮營，其中一位抗議人士表示，竟然要為了爭取自由而被罰款、甚至受到入獄的懲處。

而警方懲處抗爭者的手段升級，與特魯多於14日宣布的緊急措施有關，該措施賦予聯邦政府更多權力，並協助執法機構驅散抗議者。特魯多16日表示，政府不干涉警方何時或如何採取行動，但給了他們更多的執法權限，希望他們能儘早結束這種「道路障礙。」

警察擔憂抗爭升級

BBC》報導，上個月底，一大群加拿大卡車司機及其支持者來到渥太華，他們將卡車開往渥太華形成路障，抗議穿越美、加邊境需要強制接種疫苗的政策，抗爭已維持長達三個禮拜。

然而，儘管大部分抗爭集會都是以和平形式進行，但警方卻擔憂抗議群體中的極右翼團體。加拿大警方於9日表示，在許多車上發現了數千公升的燃料，並擔憂抗爭行動會升級為火爆的武力抗爭。此外，警發也發現約100輛卡車上載有兒童，身處於車隊的噪音、煙霧的危險中，已連繫兒童援助協會前來關注。

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加拿大 疫苗 警察

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