波蘭、匈牙利民主惡化 歐盟凍結紓困

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】歐盟會員國再現裂痕？歐洲法院16日宣布，針對波蘭、匈牙利壓迫境內少數族群、並以立法手段閹割司法監督，導致民主衰退，因此准許歐盟將撥給兩國的新冠紓困凍結，直到改正為止。但兩國都抨擊歐盟不尊重他們的主權，外界也關注匈牙利4月將舉行選舉，無法獲得金援是否會對連任4屆的奧班產生負面影響。

批歐盟干涉主權

根據《英國廣播公司》報導，先前歐盟以波蘭與匈牙利政府破壞國內民主法治為由，分別凍結36億與7億歐元的新冠紓困款，兩國不服因此集體上訴到歐洲法院。16日判決出爐，歐洲法院認為歐盟的行為是合法的，因此將繼續凍結兩國的補助。匈牙利政府隨即痛批歐盟的行為是出於政治動機，企圖干涉匈牙利主權。

波蘭副總理瓦爾斯基也指控歐盟透過財政手段，試圖「餓死」波蘭與匈牙利，但波蘭政府必須捍衛自己的主權。但歐盟執委會主席馮德萊恩表示，啟動凍結預算的法治是為了捍衛歐盟成員國的利益。《紐約時報》分析，兩國都已透過加入歐盟獲得許多經濟好處，但近年來卻出現民主倒退的現象。

貪汙、司法不獨立

以波蘭來說，政府去年以司法機關嚴重受到干擾、無法獨立調查為由將司法部裁撤，匈牙利總理奧班則是近年來透過民粹主義獲得大量選票，並對移民、少數族群、媒體與非政府組織非常不友善，透過法律或行政命令刁難等，兩國政府的結構性貪汙也難以改善。

由於匈牙利4月將舉行選舉，長期執政的總理奧班面臨6個反對黨的聯合陣營，目前選情仍陷入膠著，有當地政論家認為，由於奧班執政下經濟並未有效持續成長，匈牙利選民對於歐盟的支持是近年來最高，對於歐盟來說，或許匈牙利問題比較好解決，未來比較棘手的是靠近烏克蘭的波蘭。

由於歐盟許多重要決策採取全體國家通過才能運行的共識決，外界也相當關注波蘭與匈牙利未來的行動，是否會對歐盟的決策體系產生影響。

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