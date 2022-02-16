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經濟自由度不及格 北韓全支配系統失靈

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
北韓在最新的經濟自由度年度報告上，再度落居世界末席。(photo from Wikimedia)
北韓在最新的經濟自由度年度報告上，再度落居世界末席。(photo from Wikimedia)

不是刻板印象，北韓經濟自由度排名真的全球墊底！華盛頓智庫15日發佈年度報告，北韓經濟自由度蟬聯全球最後一名，當局對經濟徹底地支配與指揮是最大原因，國有企業幾乎佔據全部的GDP，僵化的中央計劃破壞工業，導致商業設備常失修，且貨幣體系完全控制釀成的價格扭曲，缺乏有效的稅收制度、黑市成長、內部廉政腐敗也是問題。

經濟自由度報告

根據《韓國先鋒報》報導，總部位於華盛頓的美國傳統基金會智庫，於15日發佈年度經濟報告，在全球接受調查的177個國家中，北韓的經濟自由度居於墊底，該指數列入12個指標，涵蓋4大項目：法治、政府規模、監管效率與市場開放度，資料依據取材於2020年7月到2021年6月期間，各國的經濟政策與狀況。

事實上，從1995年該指數成立以來，北韓年年位居末席，且得分遠低於平均水準，本次得分僅3.0，而世界、亞太地區平均得分是60與58.5，比起前一次，北韓還下降了2.2分。

制度問題一籮筐

該基金會指出，長期的結構性問題拖累北韓的得分，由於該國的計劃經濟，全面掌控、分配經濟生產，國有企業幾乎包辦所有的GDP，使工商業過度僵化，像是設備常發生年久失修、生產效率與思維落後未改，同時貨幣系統讓市場價格扭曲，例如硬性定價、執政黨人員成立專門性的外匯公司。

隨之而來的還有缺乏有效稅收制度，法治薄弱，被環境迫使增長的黑市等，都是長期困擾著北韓發展經濟的結構性問題。

關於北韓的經濟發展問題，據《外媒》整理，哈薩克學者認為應該傾更大力量往經濟現代化的道路走，並非要不切實際的放棄共產思維與計劃經濟，但必須考量到適當發展經濟。他建議，以增長的經濟取代過往掌握核武，也能達到維持政權的目的。

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北韓 自由度

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