反對派遭虐待 國際籲尼加拉瓜放人

尼加拉瓜獨裁者奧蒂嘉連過去的革命夥伴也都不放過，讓人權組織與美國14日呼籲奧蒂嘉政府，儘速釋放遭關押的反對派。許多反對派家屬控訴，他們在獄中遭受不人道對待，包括刑求、受餓等影響，許多人都面臨體重急速下降、甚至失憶的情況，顯見奧蒂嘉政府益發專制。

政治犯死於監獄

根據《半島電視台》報導，尼加拉瓜重量級反對派、過去也曾是奧蒂嘉左右手的托雷斯，近日被發現死於監獄，得年73歲。1970年代尼加拉瓜過去面臨蘇慕薩獨裁政府時，托雷斯就曾劫獄將當時從事反對運動的奧蒂嘉救出，但後來兩人反目成仇，托雷斯去年還宣布參選總統，但隨後便遭到逮捕。

這也讓歐盟對外事務發言人史坦諾呼籲各方對推雷斯的死亡進行獨立調查，並呼籲奧蒂嘉政府無條件釋放政治犯。美國國務院助卿尼可斯也說，對於奧蒂嘉政府持續在惡劣環境下監禁囚犯是不容允許的。哥斯大黎加、美洲國家組織（AO）也對尼加拉瓜關押政治犯的行為表達嚴正譴責。

受刑人遭虐待

《法蘭西24》提到，根據反對派加數與人權團體指控，奧蒂嘉政府對反對派施行毫無人道的關押，透過刑求等手段，讓受刑人出現營養不良、體重快速下降、牙齒掉落與記憶力衰退等現象。美洲人權組織（IACHR）前主席優羅拉直言，許多政治犯都面臨健康與生命的嚴重威脅。

奧蒂嘉在去年競選總統時，大量逮捕反對派候選人，包括其他反對派成員，目前至少有46人遭到逮捕，其中有18人遭判有罪、7人被判8到13年不等的有期徒刑。IACHR還估計仍有124名2018年抗爭的異議人士仍在監獄，也讓外界擔心尼加拉瓜日益惡化的人權狀況。

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