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SpaceX火箭3月撞月球？ 專家：是中國長征三號

中央社 / 華盛頓14日綜合外電報導
圖為中國大陸在西昌衛星發射中心用長征三號丙運載火箭，將天鏈一號05星發射升空，衛星順利進入預定軌道。新華社
圖為中國大陸在西昌衛星發射中心用長征三號丙運載火箭，將天鏈一號05星發射升空，衛星順利進入預定軌道。新華社

天文專家承認他們上個月錯讀夜空的一個秘密：3月即將撞上月球的並非美國太空探索科技公司（SpaceX）的火箭，而是中國長征三號丙運載火箭殘骸。

法新社報導，專家表示，確實有一枚火箭的箭體會在3月4日撞上月球表面，但這枚火箭不是如先前說的出自馬斯克（Elon Musk）SpaceX，而是出自北京。

如今認為，撞上月球的會是「2014-065B」，也就是2014年中國執行嫦娥5-T1登月探測任務發射的長征三號丙運載火箭推進器。

天文學家葛瑞（Bill Gray）揭露這個令人意外的消息。他1月底在部落格上發表文章說，SpaceX一枚火箭的推進器在太空漂流7年後，3月間將撞上月球。但他上週末坦承自己判斷有誤。

天文學家麥道威（Jonathan McDowell）在推特（Twitter）推文說：「這項（無心之過）只凸顯出對深太空物體缺乏適當追蹤的問題。」他主張加強對太空垃圾的監管。

美國國家航空暨太空總署（NASA）1月底表示，拜繞行月球的太空船「月球軌道探測器」（LRO）之賜，NASA將試圖觀察這個物體爆炸所形成的隕石坑。

NASA表示，這是一個「令人興奮的研究機會」。

太空 火箭 NASA

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