冰墩墩火爆熱賣，還出NFT，北京冬奧還能賺到多少錢？

2008年北京奧運賺了10億人民幣，但2021年的東京奧運可能巨虧百億美元，再回顧1976年加拿大蒙特婁奧運，國民因此交了30年的奧運稅，舉辦奧運的國家貌似有賺有賠。這一回，北京冬奧能賺到錢嗎？又能賺多少錢呢？

北京冬奧的吉祥物「冰墩墩」徹底火爆，不僅摩洛哥親王想帶兩隻回家，其中最受歡迎的一款冰墩墩手機吊飾，也掀起搶購熱潮，2月銷售量已超越5萬個。

亞馬遜日本站上，冰墩墩抱枕最貴賣到10880日圓，折合台幣約2630元，而亞馬遜歐洲站上，冰墩墩售歡迎的程度更是有過之而無不及，售價甚至高達180歐元（約5700元台幣），可謂一「墩」千金。

冰墩墩甚至搭上NFT的新玩法。2月12日，NFT交易平台nWayPlay開售擁有國際奧委會官方授權的數位盲盒，每個99美元，不僅限量500個頃刻秒殺，二次交易價格也暴漲，最高報價甚至來到8萬8888美元（約台幣248萬元）。

中國大陸金融機搆預測，「冰墩墩」的周邊商品銷售額將超過25億人民幣（約台幣110億元）。

競技之外的奧運生意經，同樣賺眼球

對比前一年的日本東京奧運可能巨虧百億美元，以及1972年慕尼黑奧運、1976年蒙特婁奧運、2016年里約奧運等曾經的賠本買賣，北京冬奧最後應該不會欠上一屁股債，甚至有望賺到錢。

當然，舉辦奧運的國家目的並不是為了賺錢，但若因為奧運導致城市財政破產，或拖累國家經濟成長，也不是主辦國所樂見。

細數奧運收入，可分為直接收入和間接收入，直接收入為電視轉播、廠商贊助、

門票和紀念品。間接收入則包括旅遊、餐飲、住宿、交通等，以及舉辦奧運帶來的基礎建設投資收益，還有應用在該屆奧運上的創新科技，之後所帶動的產業發展等。

奧運的招財之道 直接收入： 1. 電視轉播 2. 奧運合作夥伴計劃TOP 3. 門票和紀念品 間接收入： 1. 旅遊餐飲住宿交通 2. 帶動未來產業發展 資料來源：各媒體網路、整理：邱莉燕

以電視轉播為例，有時能占到總收入的1/3～1/4。廠商贊助，亦即奧林匹克全球合作伙伴TOP計劃，以提供現金或者服務，來獲得奧運特許的商標權以及借助奧運的影響力來進行的宣傳活動。

當然，門票和紀念品也是很大的收入來源。只是，北京冬奧因為疫情緣故，將原計劃通過公開銷售門票的方式，調整為組織固定觀眾現場觀賽。門票收入減少的部份，「幸好」有吉祥物冰墩墩撐場。

北京冬奧帶動的經濟紅利，不可小覷

北京是曾經舉辦過夏季奧運和冬季奧運的「雙奧城市」，上一屆的北京奧運，花費巨資興建鳥巢、水立方等大型場館，最後到底有沒有虧本呢？

根據中國國家審計署在網站上所公佈的「北京奧運會財務收支和奧運場館建設項目跟踪審計結果」顯示，北京奧運總支出為202.06億元人民幣，收入213.63億元，收支結餘超過10億元，算是「投資有獲利」。

不過還是比不上1992年的巴塞隆納奧運，總投資96億美元，直接賽事儘管淨利只有4000萬美元，可是奧運會後給西班牙和巴塞隆納在後續的觀光旅遊，帶來了260億美元的經濟效益。

反觀本屆北京冬奧，大陸專家預估賽事結束之後，中國差不多能賺25億人民幣。不過，對中國而言， 早已不是單純地從經濟學上檢視直接成本和收入，而是從更為長遠的整體經濟發展進行考量。

北京冬奧所帶動的經濟紅利，一是追求碳中和，為大陸開啟了新一波環保產業鏈的打造工程。眾多減碳高科技運用在場館建設和城市治理上，有望成為其他企業追求淨零時可用的手段及工具。

二是冰雪運動與全民體育的內需消費，意外在大陸轟轟烈烈展開，而這正是大陸提振經濟目前最需要加強的領域。

大陸微信公眾號《正和島》披露，北京冬奧預計將帶動3億大陸人參與冰雪運動。按5％的滑雪人口比例，人均一年花費500元人民幣在冰雪運動上的話，直接創造325億元人民幣經濟。再按照1：10的規模拉動產業，將帶動3000億元人民幣冰雪產業商機。

三是數位人民幣。2022北京冬奧，是數位人民幣落地開花的重磅場景，在食、住、行、游、購、娛、醫七大領域裡廣泛試用，進一步推動數位人民幣的發展。

雖然，中國大陸做這些嘗試及投入的金錢，也不是單單為了舉辦北京冬奧而花，但其中隱藏的企圖心明顯十分深遠，或可從中前瞻未來十年大陸的商業變化。

（本文出自2022.2.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）