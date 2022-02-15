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波灣6國與塔利班交涉 要求確保女權

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
各界紛紛呼籲塔利班改善境內人權，以換取援助飢荒的金援。（Photo by DVIDSHUB on Wikimedia under CC 2.0）
各界紛紛呼籲塔利班改善境內人權，以換取援助飢荒的金援。（Photo by DVIDSHUB on Wikimedia under CC 2.0）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】阿富汗女權可望獲得保障？波灣6國的外交部長14日與阿富汗外交部長在卡達碰面，討論如何處理阿富汗境內人道危機。於境內有超過1半人口處於極度挨餓，塔利班政府希望獲得金援，但國際多以塔利班女權不彰為由拒絕支援。塔利班聲稱會在3月讓女生回歸校園，但有鑒於其過去劣跡班班，外界仍持續關注。

塔利班極需金援

根據《半島電視台》報導，波灣6國的外交部長14日與阿富汗外交部長穆塔基在卡達首都杜哈召開會議，就援助計畫進行討論。波灣國家會後聯合發表聲明稱，若阿富汗想要順利進行「國家復原」計畫，就必須要尊重基本人權，包括女生的工作與教育權。

不過塔利班在會議中並未達成任何承諾，也讓與會官員頗為失望。雖然塔利班在2021年8月推翻親西方的阿富汗政府，但目前尚未有國家承認其政權，僅在杜哈設有辦公室，讓塔利班在國際處於孤立無援的狀況。目前境內又面臨嚴重的飢荒，超過1半人口處於極度挨餓，有些家庭甚至將自己的嬰兒作為食物出售。

要金援還是傳統？

但西方國家以塔利班需改善境內人權為由，凍結撥往阿富汗的援助。塔利班過去曾承諾，會在3月讓女性全面回歸校園，且在有男性陪同下可以在不同城市旅行。不過塔利班在各大城市仍積極張貼鼓勵女性穿傳統面紗的海報，儘管他們說這並非強制女性一定要穿，但仍引發外界疑慮。

法蘭西24》提到，美國政府近來也將原欲援助阿富汗的其中70億美元預算，改為補償911恐攻受害者，加上這次波灣國家施壓未果，歐洲國家仍將大量金援持續凍結下，塔利班仍要繼續面對西方的制裁，但受苦的卻是阿富汗的民眾。外界對於塔利班是否會改善過去對女性嚴苛的律法，都認爲仍有待觀察。

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塔利班 阿富汗 外交部

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