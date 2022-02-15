加拿大計劃3年間迎進130萬新移民 支持疫後成長
高度仰賴移民以增加勞動力的加拿大擬定計畫，未來三年要引進超過130萬新移民，支持疫後成長。
根據周一發布的2022-2024年移民人數計畫，加國總理杜魯多的政府希望2022年能新增逾431,000名永久居民，2023年447,000人，2024年451,000人。今、明兩年分別自先前的目標411,000和421,000向上調。
移民部長Sean Fraser發表聲明中說：「我們專注於經濟復甦，而移民是達標關鍵。」
移民一直是加國經濟的重大驅動力，幾占就業成長的全部，去年新移民405,000人，是歷來最多的一年。
杜魯多的政府計畫，到2024年，新移民人數將是加拿大總人口的1.14%，其中近60%會是基於技能和工作經驗而核准的經濟移民。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言