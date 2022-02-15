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加拿大計劃3年間迎進130萬新移民 支持疫後成長

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
加拿大總理杜魯多的政府計畫，未來三年要引進超過130萬新移民，支持疫後成長。
加拿大總理杜魯多的政府計畫，未來三年要引進超過130萬新移民，支持疫後成長。

高度仰賴移民以增加勞動力的加拿大擬定計畫，未來三年要引進超過130萬新移民，支持疫後成長。

根據周一發布的2022-2024年移民人數計畫，加國總理杜魯多的政府希望2022年能新增逾431,000名永久居民，2023年447,000人，2024年451,000人。今、明兩年分別自先前的目標411,000和421,000向上調。

移民部長Sean Fraser發表聲明中說：「我們專注於經濟復甦，而移民是達標關鍵。」

移民一直是加國經濟的重大驅動力，幾占就業成長的全部，去年新移民405,000人，是歷來最多的一年。

杜魯多的政府計畫，到2024年，新移民人數將是加拿大總人口的1.14%，其中近60%會是基於技能和工作經驗而核准的經濟移民。

新移民 加拿大

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