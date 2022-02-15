將阿富汗外匯儲備挪為己用 美國遭批評

（德國之聲中文網）根據總統拜登上周五（2月11日）簽署的一項行政令，美國宣布計劃將被凍結的阿富汗央行70億美元外匯儲備分為兩部分，其中一半用於對阿富汗民眾的人道主義援助。另一半預留在美國，用途視目前針對塔利班的訴訟而定，其中包括911事件中罹難者親屬提起的訴訟。

阿富汗央行批評這一決定，稱其資產是屬於阿富汗人民的，而非某個政府、黨派或組織。「美國最近決定扣留外匯儲備並將其用作不相關的用途，這對阿富汗人民是不公正的」，阿富汗央行在聲明中稱：「(阿富汗央行)永遠不會接受將阿富汗的外匯儲備以補償或人道主義援助的名義支付給其他人，並要求撤銷這一決定，釋放阿富汗的所有外匯儲備。」

據美聯社報導，阿富汗政府共有約90億美元的海外資產。其中的大部分約70億美元在美國，其餘部分大多在德國、阿聯酋和瑞士。

塔利班發言人穆罕默德‧納伊姆（Mohammad Naeem）譴責美國「竊取」阿富汗人民財產的行為，稱美國「在人性和道德上已墮落到最低水平」。

「沒有國家可以這樣做」

依據拜登的行政令，阿富汗外匯儲備中計劃用於人道援助的35億美元將交由一個托管基金，由聯合國管理。阿富汗前政府金融顧問法哈迪（Torek Farhadi）指出，此類基金的目的是支撐匯率、貨幣政策及平衡收支，而不是用於人道救援。他質疑美國這種做法的合法性，「拜登這一決定是單方面的，並不符合國際法」 ，他說：「世界上沒有一個國家能夠決定沒收另一個國家的儲備資產。」

阿富汗前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）也呼籲拜登總統重新審視上周的決定。卡爾扎伊上周日在喀布爾的一場記者會上表示，被凍結的資產應用來保障阿富汗貨幣以及該國金融系統的穩定。「阿富汗民眾同那些失去親人的家庭一樣是受害者」，他說，「扣留或搶奪阿富汗人民的財產」是不公不義的。

上周六，喀布爾發生抗議示威，譴責拜登政府扣留阿富汗外匯儲備的決定，稱這一財產屬於阿富汗人民。示威者聚集在艾德加大清真寺外，要求美國為在持續20年的反恐戰爭中喪生的數萬阿富汗平民提供經濟賠償。

中國政府也對華盛頓的有關舉動做出反應。外交部發言人汪文斌周一在例行記者會上回答有關問題時表示，阿富汗海外資產屬於阿富汗人民，理應歸還阿富汗。他指出，美方是阿富汗危機的始作俑者，「我們呼籲美方反躬自省，不要再做令阿富汗人民雪上加霜的事情。」

（美聯社、路透社、德新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】