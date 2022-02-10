拜登私下評論盟邦領袖？稱普亭「有核武沒朋友的傢伙」

美國國家廣播公司NBC新聞網報導，美國總統拜登私下對英德法等盟邦領袖以及俄國總統普亭有很「坦率」的評價：德國總理蕭茲（Olaf Scholz）不是梅克爾（Angela Merkel）；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也不是戴高樂（Charles de Gaulle）。英國首相強生（Boris Johnson）的行為舉止很嘈雜，俄國總統普亭（ Vladimir Putin）則是個「有核武沒朋友的傢伙」。

白宮國安會發言人霍恩（Emily Horne）針對報導澄清：「這類匿名發布的流言完全不像總統所想或所談論的外國領袖，尤其是他尊敬珍惜的領袖」。