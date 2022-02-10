北韓頻繁試驗飛彈！美日韓國防首長通話商議合作

南韓國防部表示，美國、日本和南韓的國防首長10日在電話會談中同意密切合作，以應對北韓不斷演變的飛彈威脅。

根據報導，在北韓近期進行一系列飛彈試射後，南韓國防部長徐旭、美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和日本防衛大臣岸信夫舉行會談。南韓國防部新聞稿指出「3位部長一致認為，面對北韓飛彈威脅，3個國家將密切合作，並繼續努力實現朝鮮半島無核化的目標」，還表示「國防首長同意在雙方商定的日期親自會面」。

會議中，徐旭稱北韓最近的一系列飛彈試驗是對南韓的「直接和嚴重威脅」，還是「對聯合國安理會（UNSC）決議的挑戰」。此外，徐旭還表示，首爾計劃加強獨立防禦能力和以穩固美韓聯盟為基礎的防禦能力，並希望藉此應對平壤的威脅。