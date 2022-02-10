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朝鮮自誇導彈技術 美日韓討論應對

德國之聲 / 德國之聲

美國國防部長奧斯汀 (Lloyd Austin)週三 (2月9日)與韓國和日本的防長就平壤發射一系列導彈後朝鮮構成的威脅進行會談。

五角大樓發言人柯比 (John Kirby )在一份聲明中說：「領導人強調，朝鮮的彈道導彈發射破壞了地區安全的穩定，明顯違反了聯合國安理會的多項決議。」

韓國國防部長徐旭 (Suh Wook)說，這些發射構成了「直接和嚴重的威脅」，並誓言要在美國聯盟的基礎上加強應對能力。

他的辦公室在一份聲明中說，三位部長同意在不久的將來舉行一次面對面的會議，但沒有說明具體日期。

目前人在在斐濟短暫停留的美國外長將經夏威夷返回華盛頓。在夏威夷時，布林肯將與日本和韓國外長舉行以朝鮮為重點的會談。

美國亞洲事務最高外交官克裡滕布林克 (Daniel Kritenbrink)表示：「打擊朝鮮的核計劃和導彈計劃所構成的威脅仍然是美國的首要任務，我相信日本和韓國的伙伴也會這麼說。我們已經多次明確表示，我們仍然準備在沒有先決條件的情況下，進行嚴肅和持續的外交活動，以實現這一目的，並取得切實的進展。我們已經多次向平壤伸出援手。然而，到目前為止，我們還沒有收到實質性的回應。」

在2月9日的例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅也針對美國駐聯合國大使格林菲爾德呼籲朝鮮優先考慮本國人民福祉相關的言論做出回應，重申朝鮮長期面臨安全上的外部威脅，而要解決相關問題，就應該解決朝方合理的安全關切。

他說：「如果美方真心關注朝鮮人民福祉，就不應一味對朝制裁施壓，而應正視朝方已經採取的無核化措施，回應朝方正當合理關切，採取措施緩解對朝制裁。」

「抗美全星球第一」

朝鮮8日自誇是世界上僅有的幾個擁有核武器和先進導彈的國家之一，也是唯一一個用導彈試驗「震撼世界」，對抗美國的國家。

朝鮮外交部的聲明說:「世界上有200多個國家，但只有少數國家擁有氫彈、洲際彈道導彈和高超音速導彈。」還說:「在當今世上，許多國家以屈服和盲目服從的方式浪費時間與美國打交道，在這個星球上，只有我們國家可以通過發射一枚射程為美國本土的導彈來震撼世界。」

聲明中還提到，新年以來的一系列試驗代表了「顯著的成就」，加強了朝鮮的「戰爭威懾力」，還提到火星-12，這是朝鮮有史以來射程最遠的洲際彈道導彈(ICBM)，自2017年首次試驗以來一直沒有發射，據稱其射程可以將核彈頭送到美國的任何地方。

(路透社等)

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