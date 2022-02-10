布林肯抵達澳大利亞 四方會談聚焦中俄威脅

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周三 (2月9日) 抵達澳大利亞的墨爾本，准備在11日與四方會談 (QUAD) 的其他三國外長進行會晤。

這將是四方會談的四個國家第四次舉行部長級的會議，而布林肯的到來使他成為拜登政府上任後，出訪澳大利亞級別最高的內閣成員。與此同時，美國與俄羅斯仍因烏克蘭危機而持續處於緊張的關系中。

美聯社報導，布林肯此行旨在加強美國在亞洲的利益，以及對中國在該地區日益增長的強硬態度進行反擊的意圖。他還將出訪斐濟，並在夏威夷與日本和韓國外長討論朝鮮相關議題。

美國官員向媒體表示，在四方會談的外長會議上，布林肯預計將強調印太地區國家與民主國家和民主價值觀接軌的好處。

美國負責亞洲事務的最高外交官克裡滕布林克 (Daniel Kritenbrink) 說：「這部分討論將涉及中國對這些價值觀和基於規則的秩序構成的挑戰。」

澳大利亞外長9日表示，布林肯飛抵澳大利亞是為了集中精力應對印太地區的挑戰。澳大利亞外長佩恩 (Marise Payne) 說，這次聚會是向中國傳遞了一個信息，那就是印太地區的安全對美國政府來說仍是一個重要挑戰。佩恩說，四國部長正用行動表明他們對印太地區重要問題的重視程度。佩恩將主持11日展開的會議。

中國外交部發言人趙立堅周三 (2月9日) 在例行記者會上針對四方會談外長會議做出回應，表示美國所謂的「民主」人設早已崩塌，卻仍強迫他國接受其「美式民主標准」，以民主價值觀劃線丶拼湊小集團，這是對民主徹底的背叛。

他也強調，中國是地區的「福音」，追求和平丶謀發展丶促合作，及推動構建平等丶開放丶包容丶不針對第三國的亞太地區安全體系。他表示，中國同時也「反對構建各種封閉排他的小圈子丶群中群，反對制造陣營對抗」。

聚焦俄中聯手威脅

雖然中國將是四方會談外長會議議程中最重要的議題，但美國官員表示，烏克蘭和北京與莫斯科之間的關系也將是一個討論的重點。

布林肯預計會與盟國外長討論俄羅斯和中國之間日益增長的伙伴關系所帶來的威脅，特別是在上周俄羅斯總統普京和中國領導人習近平在北京冬奧會開幕上的會晤之後。

法新社在報導中指出，美國曾希望習近平和普京的會晤能表明中國對俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結的警惕。相反地，隨著中國越來越表明統一台灣的決心，習近平在烏克蘭議題上似乎保持沉默。

美國亞洲事務最高外交官克裡滕布林克表示：「那次會議本應為中國提供機會，鼓勵俄羅斯在烏克蘭危機上運用外交手段緩和局勢，因為這是世界對負責任的大國的期望。」

他表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，而中國視而不見的話，這表明中國願意容忍或默默支持俄羅斯脅迫烏克蘭，即使這些作法會使北京陷入尷尬處境，損害歐洲安全，並危及全球和平和經濟穩定。

美國官員也提到，俄羅斯曾在2008年北京夏季奧運會期間對前蘇聯共和國格魯吉亞采取軍事行動。

近期，美國及其盟友持續對中國對台灣丶西藏丶香港丶新疆和南海的政策發表了強烈的看法。他們指責中國政府侵犯人權，壓制異議，並強行奪取南海上的爭議領土。

美國官員說，他們預計布林肯和其他參與四方會談的外長將重申對中國行動的關切，特別是北京最近對台灣所進行的武力示威。本周，美國政府批准拜登上任後第二次的對台軍售，這將支持台灣維護其美國制造的導彈防御系統。

在斐濟短暫停留後，布林肯將經夏威夷返回華盛頓，而在夏威夷，布林肯將與日本和韓國外長舉行以朝鮮為重點的會談。

(美聯社丶法新社)

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