綠色和平總幹事調到德國 德外長將任她為氣候特使
據德國政府消息人士透露，綠色和平全球總幹事、美國人詹妮弗·摩根（Jennifer Morgan）將被調入德國外交部工作。路透社引述政界人士的消息稱，德國外長貝爾博克委任摩根擔任國際氣候政策特使。
綠色和平全球總幹事
本周三（2月9日），貝爾博克會向媒體介紹這位新的特使。數十年來摩根作為環保活動人士和氣候問題專家一直效力於非政府組織。2016年她出任綠色和平全球總幹事。擔任德國外交部國際氣候政策特使之後她的主要工作是為世界氣候會議做準備。德國新一屆政府組閣之後，國際氣候政策從環境部轉為外交部管轄。
加入德國國籍
據《明鏡周刊》報道，55歲的摩根今後在外交部的頭銜是國務秘書。由於這一職務屬於公務員編制，所以摩根首先應該加入德國國籍。摩根的入籍申請正在處理之中。
摩根和德國外長貝爾博克曾共同出席過很多國際氣候會議，二人關係相當熟識。
（路透社、法新社）
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