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北韓外務省：只有北韓將美本土納入導彈試射射程範圍

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
南韓民眾1月30日收看有關北韓從火車發射飛彈擊中無人島的報導。法新社
南韓民眾1月30日收看有關北韓從火車發射飛彈擊中無人島的報導。法新社

韓國國際廣播電台9日報導：北韓自我評價說，北韓是唯一將美國本土納入射程範圍進行導彈試射的國家，最近進行導彈試射是偉大的勝利。北韓最近暗示將重啟核試驗和洲際彈道導彈試射，連日加大挑釁力度。

北韓外務省對其今年初發射高超音速導彈和「火星-12」型中程彈道導彈吹噓說，這是偉大的膽量和氣魄帶來的勝利。

北韓外務省在其官網發文稱，試射導彈顯示出金正恩同志絕不饒恕和寬容破壞人民尊嚴者意志的壯舉，北韓是世界上唯一將美國本土納入射程範圍進行導彈試射的國家。雖然很多國家看美國的眼色行事，但北韓是一個有話必說、堂堂正正應對美國的國家。分析認為，北韓間接表示最近試射導彈是針對美國。

北韓外務省還誇耀其軍事力量稱，世界上有200多個國家，但擁有氫彈、洲際彈道導彈和高超音速導彈的國家僅有少數，這一切的勝利都是以主體的核寶劍譜寫偉大歷史的金正恩同志的功業。

包括「火星-12」型中程彈道導彈在內，今年1月北韓共發射了七次導彈。北韓還暗示將研討重啟核試驗和洲際彈道導彈試射，加劇了緊張氣氛。

導彈 北韓 美國 金正恩

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