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以色列警方非法監控 濫用飛馬軟體惹議

台灣醒報 / 記者呂宜臻╱台北報導
圖說：以色列警方使用飛馬間諜軟體，非法監控國民。（Photo from Wikimedia Commons）
圖說：以色列警方使用飛馬間諜軟體，非法監控國民。（Photo from Wikimedia Commons）

以色列警方使用飛馬間諜軟體，非法監控國民！此醜聞使飛馬軟體的爭議再次浮上檯面。以色列警方和以色列政府皆表示會針對醜聞深入調查，並依法處理。但開發飛馬軟體的NSO集團依然將自己和客戶的行為劃清界線，不認為需要為此負責。

警方使用間諜軟體

根據《中東北非金融網絡》報導，以色列警察在沒有法院授權的情況下，使用飛馬間諜軟體，入侵了數十名以色列知名人士的電話，其中包括前總理納坦雅胡的兒子、高級官員和異議分子，甚至Walla新聞網站的前首席執行長Ilan Yeshua，也因為身為和納坦雅胡有私交的關鍵證人，遭警方監控。

警察局長沙布泰表示，他已經要求公共安全部長巴列夫，成立由法官領導的外部獨立調查委員會，以調查這些對警方的指控。沙布泰聲明：「如果委員會發現違規行為，將一律依法處理。」且在週一前，總檢察長、國家審計長和司法部的隱私監督機構也已經宣布，會調查所有以色列人遭受飛馬軟體攻擊的情形。

飛馬軟體的危險

飛馬軟體原本的用途是協助政府機構對抗恐怖主義攻擊和大型犯罪，透過作業系統的漏洞，在用戶不知情或不允許的情況下，控制手機的麥克風和攝影機，獲取用戶的個人資訊。

半島電視台》則提到，根據17家新聞機構的調查，飛馬軟體被廣泛用於監控記者、政治家、政府官員以及國家元首，例如法國總統馬克宏和南非總統拉瑪佛沙。且全球至少有65名企業高管和85名維權人士遭到監控，其客戶多半集中在人權紀錄不佳的國家。

但NSO表示，該公司並無不當行為，因為他們既無法操作賣給客戶的系統，也無法獲得收集的數據。而且該軟體是在以色列國防部批准下，才出售給其他國家。

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以色列 間諜 警察

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