日本皇室出現首例確診者 宮內廳：日皇德仁無感染風險

日本宮內廳8日宣布，已故三笠宮寛仁親王的次女瑤子感染新冠肺炎，並入院治療。這是日本皇室首名確診者，但宮內廳指出，瑤子與皇室其他成員沒有密切接觸，日皇德仁沒有被傳染的風險。

NHK等日媒報導，瑤子在7日開始出現喉嚨痛等病徵，8日接受PCR檢查確診，隨即入住宮內廳病院接受治療。雖然瑤子沒有發燒，但出現肺炎症狀，經診斷為中等病情，今日午後轉院至東京大學醫學院附屬醫院治療。感染途徑仍不明朗。

姊姊三笠宮彬子曾在近日與瑤子見面，為了以防萬一，今日上午接受PCR檢查，仍為陰性。

報導指出，瑤子1月底曾因宮中祭祀出入皇宮，但宮內廳指出，同樣出席祭祀活動的日皇德仁或其他皇室成員沒有被感染的可能性。