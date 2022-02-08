限制學術自由 尼加拉瓜關6大學

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

毫無理由就關閉大學，奧蒂嘉引發外界批評！尼加拉瓜政府7日宣布，將關閉國內6所大學，卻沒有對外交代原因，因此遭到人權團體批評迫害言論自由與學術自由。尼加拉瓜總統奧蒂嘉在當選總統前就曾大量逮捕反對派候選人鎮壓異己，遭到美國、阿根廷等國家抗議，但奧蒂嘉仍專斷獨行，引發國際擔憂尼加拉瓜人權倒退。

根據《路透社》報導，尼加拉瓜國會8日宣布，將關閉國內6所大學，包括2018年反政府示威中，扮演重要角色的尼加拉瓜理工學院，當時的抗爭在警方的強力鎮壓下，至少300名民眾遭到擊斃，當時曾引發人權團體大幅批評。

WTVB》提到，雖然奧蒂嘉政府發表聲明說，會將學生轉移到國會大學系統，確保遭到解散的1.4萬名學生的受教權不會受損。但當地反對派、憲法學教授莫娜諾痛批，奧蒂嘉此舉就是為了要箝制言論自由。奧蒂嘉政府還透過拖延程序、不發證照等方式，讓5家外國大學無法在尼加拉瓜成立。

尼加拉瓜在2021年11月舉行總統大選，奧蒂嘉想爭取連任第4屆總統，為了排除當選障礙，在選前就大量逮捕反對派候選人，至少有6位候選人遭到叛國、干涉內政等罪名逮捕，還曾因此引發墨西哥、阿根廷與西班牙國家不滿，相繼將駐尼加拉瓜大使召回，表達抗議。

但奧蒂嘉仍順利當選總統，加上尼加拉瓜憲法允許總統無限期連任，且他當選後更加強對國內的言論監控，讓國際擔心尼加拉瓜的人權恐無限倒退。尼加拉瓜原為台灣邦交國，但於2021年12月9日，由奧蒂嘉政府發表聲明，承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，因此在1990年復交後又再次斷交。

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尼加拉瓜 人權 阿根廷

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