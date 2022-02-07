駭客竊加密貨幣 北韓將加速導彈發展

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
聯合國報告稱，網路攻擊是北韓核計劃和導彈計劃的「重要收入來源」。（Photo on Pixabay under C.C. License）
聯合國報告稱，網路攻擊是北韓核計劃和導彈計劃的「重要收入來源」。（Photo on Pixabay under C.C. License）

北韓駭客正從歐、美、亞洲的交易所中竊取數位資產，恐加速發展該國核彈與導彈計畫！聯合國報告指出，北韓的網路攻擊是該國核計劃和導彈計劃的「重要收入來源」。調查顯示，光是去年，該國就竊取了高達4億美元的加密貨幣。而且，在國際齊聲制裁下，北韓仍於1月試射了7枚導彈，再度引發外界忌憚。

駭客竊取加密貨幣

BBC》報導，聯合國報告稱，北韓駭客的網路攻擊已竊取相當高額的加密貨幣，而網路攻擊是該國核計劃和導彈計劃的「重要收入來源」。目前調查結果已於4日提交給聯合國制裁委員會。

區塊鏈分析公司 Chainalysis 表示，該國去年對各加密貨幣平台進行了至少七次攻擊，竊取了價值近 4 億美元的加密貨幣。該公司表示，駭客使用多種技術，包括網絡釣魚誘餌、代碼漏洞和惡意軟件，從加密貨幣的帳戶中竊取資金，然後將其轉移到北韓的控制下。

擋不住的導彈發展

聯合國報告更指出，北韓於2019年就開始通過複雜的網路攻擊，為其大規模殺傷性武器計劃，累積大約 20 億美元的資金。對此，聯合國安理會已禁止該國進行核試驗和發射彈道導彈，國際上也祭出不少經濟制裁手段。

然而，儘管國際上聯合制裁北韓，該國依舊繼續發展其核彈與導彈基礎設施。制裁監察員表示，北韓的導彈試驗「明顯加速」。

半島電視台》報導，北韓在1月試射了7次飛彈，30日更試射了「火星12」中程彈道飛彈降落於日本附近海域前，飛行高度約2千公里，此導彈在全功率和標準彈道下可以飛行 4千公里，引發國際高度警惕。

聯合國報告也說，因為北韓關閉邊境與鎖國的措施，導致國際上對北韓的資訊相當有限，導致無法確認國際制裁已對北韓造成多少傷害。

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北韓 導彈 聯合國

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