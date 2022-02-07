德國總理肖爾茨 首訪美國

（德國之聲中文網）肖爾茨出訪華盛頓伴隨著諸多不確定因素。在德國的社交媒體上，不少人不滿這位新總理避免對烏克蘭危機表明立場，嘲笑他似乎「關掉了麥克風」。北約盟國和肖爾茨在國內的政治對手也對德國拒絕向烏克蘭提供武器感到沮喪和不解。

肖爾茨本周三在接受德國電視二台（ZDF）採訪的時候駁斥了批評他過於被動以及北約盟國認為德國讓人信不過的說法。肖爾茨說，他不僅在同北約盟友密切合作，還計劃不久後訪問莫斯科，同普京會晤。

他說，德國在北約框架內在軍事方面做出了很大貢獻，「我們的盟友很清楚從我們這裡得到了什麼」。他還補充說，德國是近年來向烏克蘭提供經濟援助最多的歐洲國家。

儘管如此，還是有一些觀察人士認為，肖爾茨現在必須向拜登表明，他到底站在哪一邊。「肖爾茨不能空手而來」，德國馬歇爾基金會柏林辦公室的副主任戴維-維爾普（Sudha David-Wilp）說，肖爾茨必須向華盛頓表明，在烏克蘭危機問題上，德國是站在西方盟國一邊的。德國新政府一再強調的以價值觀為基礎的外交政策，但目前危機之下的無所作為，卻顯得與之背道而馳。

肖爾茨所屬的社民黨的外交政策發言人施密特（Nils Schmid）對德國之聲表示，美國人很清楚，肖爾茨是跨大西洋合作的堅定的支持者，「他不需要修補什麼」。與去年夏天北約匆忙從阿富汗撤軍相比，烏克蘭危機處於美國和歐洲盟國的密切關注和協調之下。

「共同應對中國」

位於華盛頓的「美國進步中心」（Center for American Progress）的維爾茨（Michael Werz）也認為，肖爾茨不需要重新贏得任何人的信任，因為他作為曾經的德國財政部長已經是美方熟悉的一個對話伙伴。此外，儘管在烏克蘭危機上有分歧，雙方還有其它重要的共同利益，比如對中國政策以及氣候保護。

「整個德國新政府--不僅是肖爾茨本人，對中國的視角更多是政治性的，特別是涉及人權、國際規則，以及在經濟利益和政治原則間尋找新的平衡的問題上。」

有人認為，在烏克蘭問題上，拜登對肖爾茨表現出較大的寬容。戴維-維爾普說：「拜登總統對德國很耐心--包括請求國會暫時不要（對北溪2號）實施進一步的、可能有損於德國的制裁的原因是，他把德國視為跨大西洋伙伴關系中的一個關鍵角色，不僅是在氣候保護問題上，而且還在如何應對中國的問題上。」

已經完工、旨在從俄羅斯向德國輸送天然氣的北溪2號管線，是德美之間最棘手的分歧議題之一。美國始終反對的這一工程，是肖爾茨的社民黨多年來推動的一個重大項目。不過肖爾茨不久前證實，如果俄羅斯入侵烏克蘭，該輸氣管道將不會投入使用。

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