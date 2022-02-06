快訊

初九拜天公 勿踩3地雷小心衰整年

專訪／國民黨駐美代表處籌備妥當 朱立倫訪美可能生變

新疆人權有疑慮 聯合國決入境調查

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
聯合國秘書長古特雷斯與習近平近日於北京會面，討論的話題中西方媒體各有不同解讀。（新華社）
聯合國秘書長古特雷斯與習近平近日於北京會面，討論的話題中西方媒體各有不同解讀。（新華社）

聯合國與中國直球對決！聯合國秘書長古特雷斯5日出席冬奧時，向中國國家主席習近平表示，希望能讓聯合國特使在中國進行「有效訪問」，包括探查新疆人權狀況。此次由於美國、加拿大、德國等官員以人權為由，對北京冬奧進行外交抵制，引發聯合國關注。但中國官媒事後在兩人會面的新聞稿中，隻字未提「新疆」。

欲了解新疆狀況

根據《路透社》報導，古特雷斯5日與習近平還有中國外交高層楊潔篪、王毅等人會面時，希望能讓聯合國人權特使，前智利女總統巴舍萊到中國進行「有效訪問」，包括到新疆調查是否有違反人權的狀況。

由於之前新疆曾爆出勞動營、剝奪當地維吾爾人的人權等狀況，引發西方國家相繼對這次北京冬奧進行外交抵制。雖然各國運動員都有出賽，但如美國、加拿大、德國等國家的官員並未出席冬奧的開幕式，不過印度與俄羅斯、塞爾維亞與波蘭等國的官員仍有出席、力挺北京冬奧。

中國官媒沒提

巴舍萊希望在今年上半年就有機會訪問中國。除了新疆問題外，古特雷斯也談到氣候變遷與阿富汗危機，他表示有看到中國在減碳方面的努力，但進度還是有點落後，需要再加速發展綠能，以度過能源轉型的危機。但《新華社》在習近平與古特雷斯所發的新聞稿上，並未提到新疆相關議題。

《新華社》報導提到，古特雷斯說中國能成功舉辦冬奧非常不容易，這展現任何國家、民族、宗教的人民都可以超越分歧，實現團結與合作，並感謝中方對聯合國和多邊主義的堅定支持，聯合國期待同中國加強合作，希望中國在國際體系改革等重要問題上發揮更大作用。

過去人權團體、美國等西方國家指控中國在新疆設立勞動營，不當關押、強迫至少100萬名維吾爾人進行勞動、思想改造，但遭到中國否認，表示只是設立「再教育營」，且是為了防止極端恐怖主義在新疆出現，降低恐攻發生機率。

【更多精采內容，詳見

新疆 聯合國 人權

延伸閱讀

聯合國秘書長與習近平會晤 談及訪問新疆事宜

聯合國秘書長：盼北京允人權特使訪新疆

冬奧／多國沒選手參賽 元首仍赴北京只為「見習近平」

中俄聯合聲明 法媒：習普會展現聯合抗美「時機太巧」

相關新聞

聯合國秘書長：盼北京允人權特使訪新疆

聯合國表示，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天告訴北京領導人，希望當局允許聯合國人權事務高級專員巴舍...

新疆人權有疑慮 聯合國決入境調查

聯合國與中國直球對決！聯合國秘書長古特雷斯5日出席冬奧時，向中國國家主席習近平表示，希望能讓聯合國特使在中國進行「有效訪問」，包括探查新疆的人權狀況。此次由於美國、加拿大、德國等官員以人權為由，對北京冬奧進行外交抵制，引發聯合國關注。但中國官媒事後在兩人會面的新聞稿中，隻字未提「新疆」。

敘利亞反對派集結 對抗阿薩德專制

過去呈現一盤散沙的敘利亞反對派將共聚一堂，結盟對抗阿薩德政府！敘利亞前總理希賈卜5日表示，希望反對派們能夠多與人民溝通，並團結起來對抗阿薩德政權長年的專制。敘利亞在2011年後就陷入內戰，但並未出現強力反對派足以挑戰總統阿薩德的統治，反對派希望能改變過去分散對抗的困境。

終於扶正！英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

英國女王伊麗莎白二世5日宣布，她「真誠願望」王儲查理王子登基時，他的妻子卡蜜拉(Camilla)將成為王后。

【星期人物】德首位女外長 貝爾伯克光環加身 私下卻屢傳造假

年僅41歲的德國首位女性外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）去年12月8日上任後不到兩周，就跟經驗老到、擔任俄國外長已18年的拉夫羅夫會晤，企圖化解烏克蘭可能的軍事衝突。德國發行量最大的「畫報」用「勇闖熊穴」形容這場會晤，由於北極熊常被拿來形容俄羅斯，沒用「虎穴」也說得過去。

美布局印太 布林肯本周訪澳洲、斐濟

在北京冬奧盛大登場，俄中元首互動熱絡之際，美國國務院四日宣布，國務卿布林肯將展開亞洲行，九日至十二日在澳洲墨爾本參加美日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。