新疆人權有疑慮 聯合國決入境調查

聯合國與中國直球對決！聯合國秘書長古特雷斯5日出席冬奧時，向中國國家主席習近平表示，希望能讓聯合國特使在中國進行「有效訪問」，包括探查新疆的人權狀況。此次由於美國、加拿大、德國等官員以人權為由，對北京冬奧進行外交抵制，引發聯合國關注。但中國官媒事後在兩人會面的新聞稿中，隻字未提「新疆」。

欲了解新疆狀況

根據《路透社》報導，古特雷斯5日與習近平還有中國外交高層楊潔篪、王毅等人會面時，希望能讓聯合國人權特使，前智利女總統巴舍萊到中國進行「有效訪問」，包括到新疆調查是否有違反人權的狀況。

由於之前新疆曾爆出勞動營、剝奪當地維吾爾人的人權等狀況，引發西方國家相繼對這次北京冬奧進行外交抵制。雖然各國運動員都有出賽，但如美國、加拿大、德國等國家的官員並未出席冬奧的開幕式，不過印度與俄羅斯、塞爾維亞與波蘭等國的官員仍有出席、力挺北京冬奧。

中國官媒沒提

巴舍萊希望在今年上半年就有機會訪問中國。除了新疆問題外，古特雷斯也談到氣候變遷與阿富汗危機，他表示有看到中國在減碳方面的努力，但進度還是有點落後，需要再加速發展綠能，以度過能源轉型的危機。但《新華社》在習近平與古特雷斯所發的新聞稿上，並未提到新疆相關議題。

《新華社》報導提到，古特雷斯說中國能成功舉辦冬奧非常不容易，這展現任何國家、民族、宗教的人民都可以超越分歧，實現團結與合作，並感謝中方對聯合國和多邊主義的堅定支持，聯合國期待同中國加強合作，希望中國在國際體系改革等重要問題上發揮更大作用。

過去人權團體、美國等西方國家指控中國在新疆設立勞動營，不當關押、強迫至少100萬名維吾爾人進行勞動、思想改造，但遭到中國否認，表示只是設立「再教育營」，且是為了防止極端恐怖主義在新疆出現，降低恐攻發生機率。

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