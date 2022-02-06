敘利亞反對派集結 對抗阿薩德專制

過去呈現一盤散沙的敘利亞反對派將共聚一堂，結盟對抗阿薩德政府！敘利亞前總理希賈卜5日表示，希望反對派們能夠多與人民溝通，並團結起來對抗阿薩德政權長年的專制。敘利亞在2011年後就陷入內戰，但並未出現強力反對派足以挑戰總統阿薩德的統治，反對派希望能改變過去分散對抗的困境。

過去敘利亞反對派各自為政，包括努斯拉陣線、敘利亞革命軍等組織受到美國資助武器與軍事訓練，其中最著名的就是失控的伊斯蘭國（IS），雖然IS在2019年被伊拉克與庫德族聯手殲滅，但其殘部化整為零，轉移到北非、中非一帶後，仍具有一定影響力。

改善不團結錯誤

根據《半島電視台》報導，敘利亞各反對派5日於卡達召開大會，其中反對派資深領袖、前總理希賈卜語重心長地指出，反對派必須要更正過去犯下的「錯誤」，希望透過討論找出使敘利亞民主化的好辦法，但他並未詳細說明反對派過去犯下什麼錯誤。

《海峽時報》提到，敘利亞雖然有選舉，但在總統阿薩德的統治下，他帶領的阿拉伯復興社會黨在敘利亞實行一黨專政，反對派領袖們也因為阿薩德的鎮壓而多在海外躲避；希賈卜也在反對派大會上呼籲，各方要找出有效的方案達成共識，讓阿薩德政權脫離伊朗的控制。

談判難有進展

反對派之一、敘利亞革命軍的領袖阿瑪列特也說，反對派的團結很重要，將可對敘利亞民眾與聯合國傳遞「敘利亞還是有反對派」的訊息。由聯合國主導的敘利亞和平會談曾於去年10月展開，但最終在各方並未有共識下談判再度破裂，聯合國駐敘利亞特使彼得森表示，各方都充滿著不信任，談判難以進行。

敘利亞雖從在2011年開始陷入內戰，但在俄羅斯、伊朗等國家支援下，阿薩德政權並未遭到推翻，不過國內局勢依舊動盪、衝突不斷。敘利亞內戰至今已造成至少50萬人死亡、上千萬人流離失所，也是歐洲難民潮的主要來源。周圍土耳其、黎巴嫩、約旦也已收容大量難民，是本世紀最大人道危機之一。

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