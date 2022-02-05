北約秘書長離職後 將回挪威接任央行行長

挪威財政部周五（2月5日）在首都奧斯陸宣布，現任北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）將接任挪威中央銀行負責人，因此北約必須開始尋找秘書長繼任者。

斯托爾滕貝格在挪威財政部周五舉行的新聞發布會上說：「我感謝大家的信任，並期待著這項新任務。」於2005年至2013年擔任挪威首相的斯托爾滕貝格自2014年以來一直擔任北約秘書長。他目前的任期將於9月屆滿，預計不會續任，此前也很少有北約領導人在任超過5年。

緩和歐洲成員國開支爭端

在他的任期內，斯托爾滕貝格巧妙地平衡了北約時而立場迥異的30個成員國，贏得了贊譽。他被認為是緩和了歐洲成員國在國防開支方面爭端的功臣，此議題在川普（Donald Trump）擔任美國總統期間不斷升級。川普甚至一度威脅要退出該聯盟，可能隨之導致跨大西洋聯盟實質上的崩潰。

然而，並非沒有批評斯托爾滕貝格的聲音。他對烏克蘭危機的處理方式一直受到詬病，特別是在西歐和南歐國家的首都，他被指責閉門造車並且不斷試想最糟的情況。在批評者看來，斯托爾滕貝格的做法有可能使爭端進一步升級。

接班人選尚未明朗

斯托爾滕貝格在北約沒有明確的繼任者。根據聯盟的消息，英國前首相梅伊（Theresa May）、荷蘭首相呂特（Mark Rutte）、愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）、前歐盟外交事務專員墨格里尼（Federica Mogherini）和羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）都被視為該職位的人選之一。

預計北約30個成員國將在6月的峰會上或是更早做出決定。在遴選過程中，成員國領導人、部長和高級外交官之間的談判和秘密討論將會是常態。

斯托爾滕貝格競選挪威中央銀行的新職位在挪威引起了爭議，部分原因是他與同為社會民主黨人的挪威現任首相加爾‧斯托爾（Jonas Gahr Store）的親密友誼。挪威央行現任副行長巴奇（Ida Wolden Bache）也曾是行長人選之一，他將在3月份暫時接任，直到斯托爾滕貝格於12月初上任為止。

（德新社）

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