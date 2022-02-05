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政敵將對英相強生嫩妻發動「毀滅人身攻擊」 逼他下台
英國執政黨保守黨前副主席阿什克羅夫特（Michael Ashcroft）6日將在英國每日郵報連載爆料，英國首相強生完全被年輕妻子凱莉迷住，任由她影響政策和人事任命，根本就是她的傀儡。
英國每日郵報5日稍晚又指出，英國國會議員警告，強生政敵可能趁機在周末散播凱莉的負面消息，對她發動「毀滅式人身攻擊」，順勢逼強生下台。
一名保守黨消息人士告訴英國太陽報：「凱莉一直是愈來愈殘酷的人身攻擊活動目標。這令人感到非常不快。」
強生一位盟友表示，強生對於妻子凱莉成為首要攻擊目標感到憤怒。
強生近日面臨「派對門」醜聞動搖首相之位，接著24小時內有5名幕僚辭職，又被黨內閣員輪番砲轟。阿什克羅夫特的爆料，也將對他造成打擊。
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