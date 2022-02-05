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慎入！法國海域驚見10萬條死魚 覆蓋海面達3千平方公尺

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
法國大西洋沿岸近日出現超過10萬條死魚。法新社
法國大西洋沿岸近日出現超過10萬條死魚。法新社

法國大西洋沿岸近日出現超過10萬條死魚，密密麻麻漂浮在整片海面上，畫面相當驚人。對此，法國海事部長吉拉爾登（Annick Girardin）發推文宣布政府正在調查。

BBC報導，環保組織法國海洋守護者協會（Sea Shepherd France）3日拍下海面上漂浮著大量死魚的照片，並稱其覆蓋面積達3000平方公尺。

遠洋冷凍拖網漁船協會發聲明說，全球第二大拖網漁船Margiris於當地時間3日上午5時50分發生罕見的漁網破裂事件，造成大量藍鱈漂到海面上，稱這批魚還是會從Margiris的捕魚額度中扣除，同時也依照歐盟法律記載在航海日誌中，並向船隻註冊國立陶宛當局通報。

法國海洋守護者協會負責人艾塞姆拉利（Lamya Essemlali）表示，希望藉由照片提高民眾對Margiris的關注，這艘船先前已被禁止進入澳洲水域，近來經常在大西洋比斯開灣捕魚。

法國海事部長吉拉爾登發推文宣布政府已著手調查，並說大批的死魚照片令人震驚。歐盟環境專員辛克維休（Virginijus Sinkevičius）也表示，正在找尋有關此案的詳細資訊和證據。

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